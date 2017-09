Chofer que chocó con Ignacio Lastra: "Si tuvieron la culpa por mi parte están perdonados"

“¿Me podrías creer que no tengo rabia? No la he sentido. Tuve pena cuando vi mi vehículo destrozado por todo el cariño y dinero que invertí en él, pero no podía tener rabia si vi a gente quemándose y un auto explotando“, así resume su actual estado anímico Luis Ponce de León, el chofer de Uber que chocó con el auto que transportaba a Ignacio Lastra y Julia Fernández la noche del jueves.

“No podría describir el sentimiento exacto, porque estaba paralizado y muy preocupado por lo que le sucedía a esta pareja (…) Imagínate que siempre manejo un extintor en la parte del copiloto y no atiné a nada. Siempre ando con cables para hacer puentes a autos que se quedan parados. Me siento mal por no haber reaccionado“, contó el conductor a Las Últimas Noticias, tres días del accidente y un poco más calmado que en su aparición pública en “Primer Plano”.

“Les mandé fotos a unos amigos mecánicos y me dijeron que nada se podía hacer“, dijo sobre su automóvil. También habló de lo que ocurrió tras el accidente, cuando fue llevado a la 19 Comisaría de Providencia donde pasó detenido la madrugada del viernes 1 de septiembre. “Nunca estuve en una celda ni con esposas, sino que sentado al lado de los carabineros“, reveló.

Ahora, Luis sigue atento el estado médico de Ignacio y Julia en sus respectivos tratamientos. “Estoy esperando que Julia acceda a tener visitas, quiero ir a verla a decirle que independiente si tuvieron la culpa, por mi parte están perdonados“, agregó.

También se refirió a las campañas en redes sociales que buscan ayudarlo a recuperar su fuente laboral: su auto. “Me han ofrecido mucha ayuda… Me han hecho varias ofertas pero no estoy pensando en eso, sólo me preocupan Ignacio y Julia. Estoy sumamente agradecido de todas las muestras de apoyo y ayuda en mi Facebook. Me da pena porque siempre me he esforzado en tener mis cosas, entonces es raro aceptar esta ayuda“, dijo.

Consultado sobre si cobró por ir a “Primer Plano” el viernes, Luis Ponce de León responde: “No, en un principio me negué pero después lo hablamos con la familia de Ignacio y accedí“, contó.