Las razones del Inspector Vallejo para renunciar a CHV: "No quiero perder mi dignidad"

Fue el lunes de esta semana el día en que el exinspector José Miguel Vallejo tomó la decisión de renunciar a “La Mañana“, el matinal de Chilevisión. ¿El motivo? La marginación de su espacio de crónica roja en la pauta de aquel día, donde debió comentar en pantalla el caso de Viviana Haeger, algo que finalmente no ocurrió.

“Fue la gota que rebalsó el vaso y el martes presenté mi renuncia“, reconoció Vallejo a Las Últimas Noticias. “Sentí que estaba congelado, porque apenas podía hablar”, resumió el exdetective sobre sus últimas apariciones en el espacio que conducen Rafael Araneda y Carolina de Moras.

“Cambió la jefatura y hubo una reformulación del matinal. Quieren dejar de lado los temas policiales. Yo eso lo puedo entender, pero pensé que podía continuar y hablar de otros temas”, apuntó.

En el mismo diálogo, Vallejo reconoció que la situación del lunes se repitió en otros días. “Pasé muchos días fuera de cámara“, dijo, y luego agregó: “Me sentí inútil. No quiero perder mi dignidad. Mi contrato se terminaba en diciembre, pero aceptaron mi renuncia“.

“No me conviene económicamente, pero prefiero vivir con mi jubilación de inspector que estar así“, dijo el expanelista. Sobre la reacción de sus compañeros de trabajo, contó: “Rafael Araneda me escribió una carta (un mail) muy solidario, que me dejó con el corazón partido”, dijo. Luego, el animador reveló en la misma publicación que “era el primero en llegar y todos los días nos tomábamos un café“.