La dura respuesta de Marcela Vacarezza a tuitera que la cuestionó por su lujoso auto

Marcela Vacarezza suele usar las redes sociales para dar su opinión sobre diversos temas de actualidad, sin excepciones. Hace algunos días, sin ir más lejos, se lanzó contra el fiscal nacional, Jorge Abbott, y sus declaraciones sobre el atentado producido en San José de la Mariquina.

“Quiero ser bastante claro, yo pienso que los empresarios tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes, particularmente en una zona donde sabemos el nivel de riesgo que existe”, señaló.

Frente a esto, la esposa de Rafael Araneda utilizó Twitter para responder en forma contundente y haciendo referencia al portonazo que vivió su familia el pasado domingo. “Para el fiscal Abbott soy en parte culpable del robo con intimidación del dgo. Pero le pdo decir que esté feliz porque redoblé la seguridad (SIC)”, escribió.

Su mensaje recibió una gran cantidad de reacciones, donde una tuitera logró sacar de sus casillas a la exanimadora. “Si yo no quiero que me roben no aliento a los delincuentes paseandome en un auto caro que pocos tienen en un país tan desigual”, escribió la cibernauta.

Vacarezza no se aguantó y respondió a los pocos minutos. “Entonces no ando con mini para que no me violen”, sentenció.

Los seguidores de Marcela rápidamente comenzaron a criticar a la tuitera que increpó a la comunicadora, entregando su apoyo a la esposa de Rafael Araneda, quien no se volvió a referir al tema.

Recordemos que hace algunos días Carabineros logró dar con el vehículo marca Jaguar de la familia Araneda-Vacarezza, en un operativo que terminó con una persona detenida en Cerro Navia.