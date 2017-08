Rocío Marengo no perdona a Oriana Marzoli: le dedicó un satírico comentario en TV

Al parecer, los ecos de las peleas y discusiones del reality show de Mega “Doble Tentación” están lejos de terminar, a pesar de que ya son meses los que nos distancian del último capítulo del programa, que coronó como ganadores a Lisandra Silva y al argentino Leandro Penna.

Una de ellas fue la que protagonizó la modelo Rocío Marengo con Oriana Marzoli; una saga de discusiones con álgidos momentos e incluso instantáneas violentas que hasta hoy son recordadas por los seguidores del espacio.

Eso sí, la argentina está lejos de sanar las heridas que le dejó la venezolana. En su paso por el programa “Yo invito” de La Red, Marengo tuvo duras y ácidas palabras para su antagonista.

Consultada por algún rasgo o característica que le agradaba de Marzoli, la trasandina respondió con una ironía: “Lo que más me gusta es que no puede volver a Chile porque le hicieron una denuncia (Dominique Lattimore). Si vuelve, va a tener que declarar. Le mandamos un besito a Oriana. No va a volver al país“, dijo.

Luego, respondió sobre qué pasó después de “Doble Tentación” entre ellas, si hubo alguna vez una reconciliación o algo similar. “No, yo soy una chica grande. Esas agresiones injustificadas, ese maltrato, ¿viste? No soy quién para no perdonar, pero yo compartí con ella en el reality porque era parte del trabajo. Yo afuera (del encierro) no elegiría estar con gente tan tóxica. Es manipuladora“, reveló.