¿Cuáles fueron los capítulos de Game of Thrones más vistos en Chile? VTR liberó sus datos

El domingo concluyó la última temporada de “Game of Thrones“, dejando viudos y espectadores deprimidos en todo el mundo. Y más que por un detalle particular de la trama, por el hecho que el último tramo de la serie se estrenará recién el próximo año, y a los fans no les quedará más que juntar paciencia hasta entonces.

A dos días del hito, VTR, cableoperador que transmitió la serie de la cadena HBO, liberó los datos de los capítulos que dieron forma a la finalizada séptima temporada, la cual en total sumó 1.381.038 espectadores; números que fueron publicados por Las Últimas Noticias en su edición del miércoles 30 de agosto.

Pero, ¿cuáles fueron los capítulos más vistos en Chile? En el ránking, el primer puesto es para el episodio 5, titulado “Eastwatch” (244.180 espectadores), donde Jon Snow mira cara a cara a Drogon en una postal que se convirtió en un ícono del ciclo.

Luego, más abajo en la lista, al episodio más popular lo secunda el capítulo siete, “The dragon and the wolf” (222.000), el último emitido, y después “Stormborn” (205.944), el segundo de la temporada. En el cuarto puesto aparece “Dragonstone“, título que sumó 205.527 televidentes.

Por otro lado, “The spoils of war” sumó 190.660 espectadores, “Beyond the wall” registró 158.541 y “The queen’s justice”, en el cierre de la lista, irrumpió con 156.186 televidentes.