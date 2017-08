El coqueto mensaje que le envió Kel Calderón a Matías Assler en ‘Maldita Moda’

La noche de este sábado Chilevisión emitió un nuevo capítulo de Maldita Moda, programa conducido por Francisca García-Huidobro y que cada semana sus panelistas examinan los looks de los famosos.

Y fue precisamente una de sus panelistas, Kel Calderón, quien en este episodio protagonizó un particular y romántico momento luego que Marcelo Marocchino escogiera a su candidato al trono del “Peor Vestido”.

El italiano no tuvo ningún reparo y criticó el despreocupado look del guapo actor nacional, Matías Assler, quien, entre otras cosas, no tenía bien arreglada la basta de su pantalón.

Sin embargo, a diferencia de todo el panel, la hija mayor de Raquel Argandoña no quiso comentar absolutamente nada negativo respecto a la vestimenta de Assler, y por una peculiar razón: lo encuentra muy atractivo.

“Yo no estoy de acuerdo que no se vea bien. Ustedes me van a perdonar (…) Yo no lo puedo criticar porque encuentro que es hermoso, lo único que veo es el color de sus ojos”, señaló.

Pero el tema no quedo ahí. El diseñador argentino, Nicanor Bravo, explicó que existía un spray especial para proteger de la suciedad los zapatos de gamuza, calzado que traía puesto el actor en la nota.

Ante esto, la egresada de Derecho coqueteó a través de la pantalla con el actor y le hizo una oferta que no podrá rechazar. “Si tú no sabes dónde comprar ese spray yo te lo puedo comprar y te lo paso a dejar a algún lugar…”.

Finalmente, el panel comenzó a molestar a Kel Calderón con su pololo, Pangal Andrade, debido a este amable ofrecimiento que le hizo a Matías Assler, pero ella aseguró que sólo se trata de una buena acción. “Es sólo de mi bondad y simpatía”, concluyó.