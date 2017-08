En 2005 fue la primera aparición de Angélica Sepúlveda en la televisión chilena luego de su polémica paso por el reality show de Canal 13, Granjeras.

Su firme y peculiar personalidad la hizo rápidamente diferenciarse de sus compañeras, ganándose el sobrenombre de la ‘Fierecilla de Yungay’, principalmente por sus constantes peleas.

Sin embargo, más allá de sus complicadas actitudes, la mujer siempre se caracterizó por ser una muy buena competidora, ganando incluso su primer reality.

Además, su polémica personalidad la hizo ser un personaje interesante y llamativo para los programas de telerrealidad, comenzando así una larga carrera en este tipo de producciones.

1810 y Mundos Opuestos fueron los emblemáticos realities de los que la exnovia de Arturo Prat fue parte, convirtiéndose una vez más en la villana que los productores siempre buscan.

Una de sus últimas participaciones fue en el programa ¿Volverías con tu Ex? de Mega, donde su personalidad conflictiva la llevó a ser expulsada la primera semana de grabaciones tras agredir a la venezolana, Oriana Marzoli.

Su vida actual

En entrevista con Página 7, Angélica comentó que está viviendo entre Santiago y Yungay, pues constantemente va a ver a sus padres para ayudarlos con su negocio familiar: el comercio de ropa.

“En Santiago trabajo en un laboratorio dental, mientras que en Yungay trabajo con mis padres. Hacemos confección y arrendamos disfraces y vestuario en general“, confesó a nuestra web.

“Tenemos una tía que es lejos la mejor modista, Anita Sepúlveda, y de ella he aprendido a cortar, coser e idear modelos que finalmente quedan hermosos. Se trabaja todo el año y mucho, sobre todo con uniformes a instituciones públicas. Y en esta fecha la ropa huasa es lo más pedido“, agregó.

Por otro lado, señaló que su vida es muy normal, ya que le gusta compartir con sus amigos y viajar como cualquier persona.

Además, confesó que está preparando un proyecto turístico en la región de Ñuble, cerca de donde vive, ya que uno de sus hobbies más grande es el deporte. Así al menos ha quedado demostrado en Facebook, donde constantemente comparte fotografías de sus aventuras.

“Vivimos cerca del río Laja y me encantaría que el público se atreva a hacer kayak en ese hermoso río. Además, con unos amigos queremos crear una pequeña empresa de trekking para las personas que no conocen los cerros y cumbres de nuestra bella montaña”, contó.

“El trekking es el mejor vicio que una pueda tener, te llenas de energía, aire puro, conoces muchísima gente, aprendes a compartir, cuidar y apreciar nuestra cordillera. Te liberas de todas las tristezas y penas”, añadió.

En cuanto a un nuevo acercamiento a la televisión, Angélica fue enfática en advertir que tendría que analizarlo, ya que primero tiene que convencerse bien con el formato del programa.

“Yo soy muy agradecida de todo lo que he recibido, gracias a lo que se gana económicamente en la TV compré algunas cosas e invertí en otras. Sería injusto decir que no me llaman porque cada cierto tiempo me invitan para una u otra cosita, pero no he aceptado, porque estoy bien así“, señaló.

“Tanto así, que el mismo productor que me llamó para que estuviera en Volverías con tu ex? me volvió a llamar para el reality que terminó hace poco en Mega (Doble Tentación) y dije que no. A mí me gustan los realities, los disfruto, pero para volver a uno hay que saber bien el formato”, puntualizó.

Finalizó diciendo que está muy feliz con lo que hace actualmente. “La TV es entretenida, pero también tiene su lado oscuro y mi familia muchas veces lo pasó mal, no sé si valga la pena por una cuestión económica derrumbar la paz en que vivo hoy. Además, el próximo año pretendo volver a estudiar”.

¿Te gustaría volver a ver a Angélica en la televisión?