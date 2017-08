Álvaro Sanhueza criticó a conocido periodista en "El Momento de la Verdad"

Esta noche se emitió un nuevo episodio de El Momento de la Verdad, programa de Canal 13 en el que los invitados se someten a un complejo y directo cuestionario sobre diversos aspectos de su vida.

En esta ocasión, el participante fue Álvaro Sanhueza, periodista que durante el año pasado tuvo una controvertida salida de Mega.

Es así como en medio de la conversación junto a Sergio Lagos, el notero ahondó en su carrera profesional, instancia en la que incluso lanzó algunos dardos en contra de un periodista con quien compartió en el mismo canal: Rodrigo Herrera.

El comunicador argumentó su crítica debido a que en una oportunidad, para una Noche Alba (encuentro amistoso en el que Colo Colo presenta sus refuerzos para la temporada) Herrera habló ante la plana ejecutiva para que Sanhueza no participara en la transmisión del evento.



“Él (Herrera) dijo que yo pertenecía a otra área del canal, y que no tenía nada que hacer en el área deportiva, lo que me llamó mucho la atención”, comentó el notero.

“Le agradezco su honestidad, porque me lo dijo a mi y a los ejecutivos, pero me sorprendió que se negara a eso”, agregó.

De acuerdo a Sanhueza, de igual forma terminó haciendo despachos desde el estadio durante aquel encuentro.

Además, el periodista reconoció haberse sentido bastante dolido por el hecho de que su despido no se lo haya comunicado el productor ejecutivo del programa (Mucho Gusto).

“No fue capaz de decirme, porque yo pensé que había ganado cierta confianza con él”, aseveró. “Lo apoyé cuando se le fue mucha gente, entonces siempre estuve a su lado”, cerró.