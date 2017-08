Page y Artyon: los bailarines de 9 y 8 años que deslumbran con su increíble habilidad

Son mejores amigos y comparten la misma pasión: la danza y la música. Estos dos pequeños bailarines, Paige Glenn de nueve años y Artyon Celestine de ocho se han vuelto exitosos por su increíble talento y han encantado a los televidentes con sus performances en el programa America’s Got Talent donde se dieron a conocer.

Ambos niños son parte de la academia “Murrieta Dance Project”, fundada por Erín Babbs en la costa oeste de Estados Unidos. En la escuela, los estudiantes tienen la posibilidad de aprender danza y tambien desarrollan relaciones significativas que durarán toda la vida, informó el sitio venezolano que promueve valores, 365 Días de Valentía Moral.

Este divertido y encantador dúo tuvo su primera aparición cuando bailaron “The Time of my Life”, correspondiente a la banda sonora de la película “Dirty Dancing” de 1987. La pequeña pareja fue comparada inmediatamente con el cantante Seal y su ex esposa Heidi Klum, que se encontraban en el programa de talentos, ya que se parecen a ellos físicamente y hasta afirmaron que les gustaría casarse cando sean mayores.

Sobre los niños

Paige Glenn nació en 2008 en California, y a temprana edad comenzó su preparación profesional con la mencionada profesora de danza en la ciudad de Murrieta. Además de la danza, ha incursionado como modelo, participando en numerosos eventos artísticos en Los Ángeles, las Vegas y San Diego. A sus nueve años, ya ha formado parte de musicales de teatro, competencias de baile, conciertos de jazz y performances artísticas.

Pero Artyon Celestine no se queda atrás. También es un famoso bailarín y gimnasta conocido por sus innumerables presentaciones en California. Incluso fue invitado en el 2016 al Show de Ellen DeGeneres. Sus números de baile con Paige pueden verse en los videos que comparten a través de YouTube.

Si bien estos chicos fueron eliminados del programa America’s Got Talent hace dos días, se ganaron todo el cariño de los televidentes y reciben miles de mensajes de apoyo en redes sociales. Además, ambos comparten una cuenta de Instagram que tiene casi 25 mil seguidores.

