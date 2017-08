Las duras palabras de Pamela Jiles contra Fran García-Huidobro tras su salida de la TV

Este martes La Red transmitió un nuevo capítulo de su programa Intrusos, el cual tuvo como protagonista a la expanelista de Primer Plano y hoy candidata a diputada, Pamela Jiles.

La ácida periodista se reencontró con su antiguo equipo de trabajo para hablar sobre su despedida de la televisión, específicamente, de su salida del programa de farándula de Chilevisión.

Y es que todos sabían que la ‘Abuela’ no se llevaba muy bien con la conductora del espacio, Francisca García-Huidobro, por lo que inmediatamente fue consultada por la despedida que le realizó el equipo el pasado viernes.

“Yo no lo creí nada a la Fran”, aseguró la periodista respecto de las palabras de la conductora. Pero luego de esto fue más allá y dijo: “(…)Se suponía que era una buena conductora y una mala actriz…”, dando a entender que no hace bien ninguna de las dos labores.

“Por lo menos el viernes hizo su mejor actuación, porque hubo un momento en que yo le vi incluso una lagrimita que estaba asomándose… pero no, no soy una chica fácil. No le creo a la Fran, yo creo que está feliz con mi partida”, declaró en el programa.

De hecho, Pamela Jiles aseguró que tuvo que controlarse el viernes, puesto que no podía arruinar la despedida que habían organizado sus compañeros. No obstante, igual confesó que tuvo sentimientos encontrados.

“Sentí una cierta emoción de no sé de dónde, porque recuerden que la ‘Abuela’ no tiene corazón, se lo llevaron las hermanas Peña”, declaró con ironía.

Finalmente, cabe destacar que la candidata a diputada por el distrito 12 indicó que le dio “una pena atroz” despedirse de la televisión y que trató que convencer a sus jefes en Chilevisión de mantenerla al aire, sin embargo, debido a su carrera política, fue imposible.