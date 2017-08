Yuhui Lee reaparece con cuello ortopédico tras accidente en Bienvenidos: "Está todo bien"

Una accidentada participación fue la que tuvo el exMasterChef Yuhui Lee en el matinal Bienvenidos de Canal 13.

El joven, de origen chino, se lanzó al vacío en la llamada “colchoneta de la muerte” desde el segundo piso del estudio, aunque un error de cálculo hizo que terminara dándose una voltereta, golpeándose la cabeza con el suelo.

Tras el incidente el programa se fue a comerciales. Luego de unos minutos, los conductores confirmaron que Yuhui se encontraba en buen estado.

Transcurridas algunas horas, el propio finalista de MasterChef se refirió al hecho, el que afortunadamente no pasó a mayores.

“Sucedió un accidente y creo que es mi culpa porque yo quise jugar ese juego y salté muy fuerte”, aseguró en un video compartido en su cuenta de Instagram.

En el registro, Yuhui aparece usando un cuello ortopédico. “La gente del matinal estuvo siempre conmigo”, agregó.

Rápidamente la publicación comenzó a llenarse de comentarios de sus seguidores, en los que le demostraron su cariño.

Hola a todos , hoy sucedió un accidente chiquitito , pero ahora estoy bien ! Quiero hablar es yo quiero jugar ese juego , pero mala suerte! Muchas gracias a bienvenidos todos cada persona ! También muchas gracias a ustedes ! Abrazos 🤗#bienvenidos A post shared by Yuhui Lee (@yuuu_huuui) on Aug 22, 2017 at 11:50am PDT

En conversación con el periódico nacional LUN, el joven explicó: “Recuerdo todo… tomé impulso para lanzarme y no hice caso a lo que me dijeron. Cuando caí… me doblé y dolió, pero con el paso de las horas duele menos. Me llevaron a un buen doctor y me hicieron todos los exámenes. Está todo bien”.

Junto con asegurar que ya le duele poco, añadió que está tomando algunos medicamentos.