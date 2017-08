Rodrigo "Gallina" estuvo a punto de renunciar tras primer capítulo de En Su Propia Trampa

Anoche debutó en Canal 13 “En su propia trampa“, el programa que este año cumplirá siete temporadas al aire. Una de sus novedades fue la incorporación de Rodrigo “Gallina” Avilés, el ex “Calle 7” que hará dupla con Víctor “Pelo Verde” Aranda en una nueva sección del programa.

“Cuando me lo ofrecieron, me lo cuestioné. Igual es cuático. Uno ve los casos y son heavy. Veía al Emilio (Sutherland), a la Maca (Venegas) y decía: ellos tienen cuero de chancho. De lejos uno dice sí, aperro, pero cuando te llaman de verdad uno duda”, contó Gallina a BioBioChile sobre sus temores iniciales con el espacio, que ayer mostró el violento primer capítulo del nuevo integrante.

Avilés y “Pelo Verde” estarán a cargo de una nueva sección del show: “Los Cobradores Humanos“, donde intentarán hacer pagar a quienes mantienen deudas con amigos, colegas o familiares. Ayer se mostró el primer caso donde participó “Gallina”, uno que terminó a combos, patadas e insultos. El protagonista era “Juan Carlos”, un hombre que debía 10 millones de pesos a sus excompañeros de trabajo y que tras dos años mantenía su impaga deuda.

“Este año será un año de desafíos, yo mismo me lo impuse. Pero cuando grabé el primer caso fue bravo. Después de eso me lo cuestioné. Le pregunté a Rodrigo Leiva (productor ejecutivo del programa) por si no quería seguir, y me dijo que las puertas estaban abiertas por si quería irme“, reconoció.

“Después me dije: no puedo ser tan gallina. Y ahí empezamos otro caso, y también fue heavy. Esto cambió mi perspectiva de la televisión: todo lindo, rosado, trabajar para gente con cámara, guion, pero chao, esto es distinto. Es realidad cruda, lo que vive la gente en la calle. Este es otro tipo de TV”, comentó.

Para este cometido, el locutor tuvo que interiorizarse con sus colegas de “En su propia trampa“. “Como empecé a hacer esto me he tratado de empapar de Emilio y Maca. Víctor me ha apoyado mucho. Él tiene la experiencia. Yo lo llamaba a veces, le preguntaba qué pasa si pasa esto o lo otro. Y me decía: yo estaba igual que tú, urgido todo el tiempo, pero no pasa nada. La gente (los deudores) al final se alejan, no quieren más cámara, eso me da tranquilidad”, dijo.

Por ahora, Rodrigo “Gallina” Avilés se mantiene en Canal 13 haciendo “En su propia trampa” y en el CDF con “Imperio Cruzado“, un programa que sigue al club de fútbol Universidad Católica pero desde la perspectiva del hincha.