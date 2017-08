El camino de Alejandra Araya para convertirse en Isabel de Perdona Nuestros Pecados

La teleserie Perdona Nuestros Pecados ha logrado cautivar a la audiencia con el intenso drama que ocurre en Villa Ruiseñor, y que cada día deja a Mega como el gran ganador del horario prime.

Esta producción ha permitido la consolidación de varios actores, así como también ha logrado dar a conocer nuevas figuras que se inician en la actuación. Tal es el caso de Alejandra Araya, la actriz que interpreta a Isabel Quiroga, la hija mayor de Armando (Álvaro Rudolphy).

La nocturna de Mega marcó el debut de Alejandra en las teleseries chilenas. A sus 27 años sólo había participado en unos capítulos de Lo que callamos las mujeres, por lo que su aparición en PNP es su estreno oficial.

Fue en 2015 que esta actriz se unió a la Escuela de Talentos que tiene el canal del grupo Bethia para jóvenes actores que buscan un cupo en el área dramática, y fue allí que los ejecutivos del canal pusieron sus ojos por primera vez en Araya.

A fines de 2016, Alejandra recibió un llamado para realizar unas pruebas para la nueva producción de Mega, y para sorpresa de muchos la primera opción no era la de Isabel: “Primero hice un casting para interpretar a las amigas de María Elsa, donde estábamos muchos de los que egresamos de esta escuela”, lo que significó que en un principio esta actriz pudo interpretar a la ‘Mechita’ o, incluso, a Augusta Montero.

Finalmente, Araya fue convocada para otro personaje, el que finalmente da vida en Perdona Nuestros Pecados: “Me llamaron a un segundo casting para interpretar a Isabel, yo cuando leí la escena me encantó, me conecté muy rápido con el rol. Me sentí muy cómoda después con la Mariana, que es María Elsa”, dijo en una entrevista con TV Bío Bío.

Isabel en la teleserie, además de ser la mayor de los Quiroga, está casada con Gerardo (Nicolás Oyarzún). Esta muchacha es el fiel reflejo de la sociedad chilena en la década del 50, no soporta que se mezcle la alta sociedad con la servidumbre: “Es un rol súper conservador, tiene temas con su padre, con su madre, con su esposo y con la Mariana, que es mi hermana. Estoy disfrutando mucho la experiencia”.

Pero sin lugar a dudas, el mayor conflicto que tiene el personaje de Alejandra es la violación que sufrió cuando era una niña. Debido a este traumático hecho, no puede tener una vida sexual normal con su marido: “Ella tiene hartos rollos mentales, hay harto trabajo de por medio. Me he asesorado con amigos que son psicólogos y también trabajando con psiquiatras que me han ayudado a entender lo que significa entender la cabeza de Isabel”, comentó la actriz.

“Hay algo que poco a poco se va a ir revelando, eso viene desde que era chica y que involucra a su relación con su padre. Con todas las cosas que han salido, se nota la distancia que tiene con su madre, entonces su vida entera está volcada en este hombre que es su papá”, comentó la actriz, respecto a la gran pregunta sobre quién finalmente abusó de su personaje cuando era menor de edad. Los televidentes aseguran que fue su padre, pero nada de esto se ha confirmado.

Respecto a los anuncios de la creación de más temporadas de Perdona Nuestros Pecados, Alejandra se encargó de aclarar lo que se viene: “Teleserie queda para rato, nos quedan un par de meses de grabación. Yo creo que la teleserie estará hasta marzo de 2018”, concluyó.