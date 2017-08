¿Muy distinto? Así lucía Nicolás Oyarzún hace seis años en su debut en teleseries

La exitosa teleserie nocturna de Mega, Perdona Nuestros Pecados, cautiva cada noche a los televidentes con sus personajes y potente historia.

Uno de ellos es el doctor de Villa Ruiseñor, Gerardo Montero, interpretado por Nicolás Oyarzún, quien se roba las miradas por su talento y gran atractivo.

El artista de 30 años comenzó su carrera en 2011, con un fugaz paso por el área dramática de Chilevisión, donde debutó con un pequeño rol en Infiltradas, dando vida a Horacio Leyton.

Ese mismo año emigró a TVN, donde permaneció hasta 2014. En dicha estación debutó con el rol de Dante Silva, uno de los personajes de la nocturna Su Nombre es Joaquín en 2011.

En la ocasión, el actor tenía sólo 22 años y lucía bastante distinto a como lo hemos visto en sus últimos trabajos.

Pero al igual que ahora, Oyarzún sacó suspiros entre las televidentes con sus característicos ojos celestes, aunque con un look juvenil alejado del bigote que hoy luce en la popular teleserie protagonizada por Álvaro Rudolphy, Mario Horton y Mariana Di Girólamo.

En la estación estatal el talentoso artista formó parte de producciones como Dama y Obrero, Separados, Socias y Caleta del Sol.

En 2016 emigró a Mega, donde ya ha participado de dos producciones: Sres. Papis, donde realizó un pequeño papel personificando a Joaquín Cantillana, y Perdona Nuestros Pecados, la que dado su éxito le ha valido gran popularidad y reconocimiento.

Cabe mencionar, que antes de su inicio en teleseries Nicolás tuvo un fugaz paso por el programa juvenil de competencias Calle 7, el que abandonó porque no llenaba sus expectativas.

“Me arrepiento. Me equivoqué, no me gustaba, pero lo bueno fue que tuve la posibilidad de salir. No tengo nada en contra de esos programas, pero uno tiene que hacer las cosas en las que se considera bueno”, aseguró a Intrusos de La Red.

A continuación, te dejamos con un video de la participación de Nicolás Oyarzún en Mi Nombre es Joaquín.