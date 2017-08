Canal 13 alcanza peak de 15 puntos en horario estelar gracias a documental sobre Lady di

Anoche, Canal 13 emitió un especial de Grandes Eventos dedicado al vigésimo aniversario de la trágica muerte de Diana de Gales.

La franja fue conducida por la periodista Monserrat Álvarez y presentó dos estrenos en la TV abierta: el trabajo de la BBC “Diana, siete días que sacudieron al mundo” y la primera parte de “Lady Di, sus últimas palabras”, de NatGeo.

“Ambos documentales consiguieron una alta sintonía, ubicándose en el segundo lugar de la franja estelar: entre las 22:45 y las 1:39 horas Canal 13 obtuvo 11.5 puntos de rating online, con varios peak de 15 unidades”, anunció la señal televisiva.

Además el programa fue tendencia en Twitter con diversos comentarios con el hashtag #LadyDiEnEl13.

El próximo viernes 25, después de “Tele13”, Canal 13 emitirá un nuevo especial dedicado a la princesa de Gales, con material exclusivo y de alta calidad, que incluye la segunda parte de “Lady Di, sus últimas palabras” y el estreno en la TV chilena de “Diana, our mother: her life and legacy”, que fue realizado por Oxford Films para ITV en el Reino Unido.

Este ha destacado por el íntimo retrato que hacen de la princesa sus hijos, William y Harry, quienes recuerdan su personalidad y confiesan cómo su prematura desaparición los afectó e influye hasta hoy.