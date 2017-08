Javiera Suárez mostró toda su entereza en El Cubo de CHV

Este jueves se exhibió el último capítulo del programa de conversación “El Cubo” de Chilevisión, que esta semana tenía como invitada a la periodista Javiera Suárez, quien se enfrentó a su historia y contó sobre su nueva vida, su paso por la televisión y su familia.

En la emotiva entrevista, Suárez, de 34 años, también se refirió al cáncer que la aqueja y resaltó la importancia de nunca rendirse. “Yo no estoy luchando contra el cáncer, estoy compitiendo en una maratón en la que no me inscribí y lucho a diario con mi mente, porque finalmente es tu peor enemigo, que te dice que es imposible hasta que tú le demuestras lo contrario”.

Para la periodista lo más difícil de su enfermedad es la preocupación que tiene cuando piensa que podría dejar viudo a su marido con su hijo. “Había encontrado a mi príncipe azul. Estaba esperando a mi primera guagua y de repente te dan vuelta la tortilla, sin preguntártelo”, afirmó emocionada.

A pesar de su enfermedad tan avanzada, un cáncer grado cuatro, ramificado en varios órganos, señaló que siempre creyó que su hijo Pedrito Milagros iba a nacer. “Tuve el valor en ese momento, porque era un mensaje para mí y reafirmar mi mente”, destacó.

El momento más difícil de superar para Javiera Suárez fue cuando su marido, Cristián Arriagada, se enteró de su cáncer, mientras ella estaba orando en la capilla donde se ha tratado la enfermedad. “Ese momento fue incluso más complicado que cuando, una semana después, supe que estaba ramificado en todo el cuerpo. Agregó que sintió mucho miedo y su mente estaba descontrolada, pero “no te puedes dar ek lujo de que te dure mucho, porque esto te agarra y te mata”, afirmó.

Para la periodista el amor ha sido fundamental para ir superando el melanoma que la afecta, y destacó lo importante que es tener a Arriagada en su vida, porque ha estado con ella en los momentos más difíciles con una paciencia infinita

Del mismo modo, los usuarios de redes sociales hicieron sentir todo su apoyo a Javiera con numerosos mensajes positivos:

#ElCuboCHV siempre me has gustado Javierita linda, cuando me enteré de lo tuyo me dio mucha lata, pero se que seguirás adelante con DIOS 😘 — Ariel Miller (@_arielmiller_) August 18, 2017

Qué mujer más gigante es Javiera Suárez.. Admiración tremenda! #ElCuboCHV — Natalia Rojas Rivas (@a_l_m_e_n_d_r_a) August 18, 2017

Admirable la lucha de @javierasuarez #ElCuboCHV tremenda la fuerza, las mejores energías para que todo salga bien💖 — Más Liviano (@mas_liviano) August 18, 2017