Eli de Caso contó la revelación que la hizo desistir sobre quitarse la vida

La conductora de televisón Eliana de Caso se sometió este jueves a las preguntas de Sergio Lagos y su programa, “El Momento de la Verdad”, donde se refirió a su paso por la pantalla chica, su familia y los duros momentos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su historia.

La madre de Krishna y Yuyuniz, de quienes estuvo acompañada en programa, se refirió al actual emprendimiento al que se dedica. Se trata de “Encuentros con Eli de Caso”, iniciativa en la que entrega charlas motivacionales a mujeres de distintas comunas de la región Metropolitana.

Su enfermedad

Uno de los momentos más emotivos del show de Canal 13 fue cuando Eli contó sobre su estadía en Colombia, cuando no tenía para alimentar a sus dos hijas, y recurrió al robo de comida en una oportunidad. Asimismo, recordó con mucha emoción los dos cánceres que ha sufrido y cómo fue para ella enfrentarlos junto a su familia.

“Primero tuve de tiroides y luego de tráquea y oídos. Fue muy difícil porque me operaron del primero y mi doctor murió un mes después, entonces el médico que me siguió atendiendo no se dio cuenta de que estaba desarrollando un nuevo cáncer y se complicó”, explicó.

Pero Sergio Lagos quiso ir más allá y le preguntó a la ex animadora de “Aló, Eli” si alguna vez había pensado en quitarse la vida. “Sí, en 2009 sentía mucho dolor por la fibromialgia y no quería seguir, porque era demasiado el dolor, prefería irme que seguir siendo un cacho para mis hijos”, afirmó.

Entonces explicó que tuvo una revelación una noche en su pieza, mientras estaba acostada. “Esto es algo súper personal, pero yo vi pasar toda mi vida, como una película. Pensé que estaba loca, pero luego me vi a mí misma y me di cuenta de que todo eso me pasaba porque yo no me quería y sólo me preocupaba del resto, pero no de mí”.

Finalmente, De Caso debió abandonar el programa ya que le preguntaron si ella sentía que a veces le daba más importancia a la televisión que a su familia, y la animadora respondió que no. Sin embargo, el polígrafo había marcado otra cosa y su respuesta arrojó “Negativa”, dejándola fuera del concurso y sin dinero.