No hay caso. El hijo de Nina de la teleserie La Colombiana no acepta la relación que ella tiene con Diego, y lo intentará todo para separarlos.

Así se vio en el capítulo de este miércoles, donde el adolescente ideó un plan para conseguir que su madre se decepcionara de su pareja. Para conseguirlo, recurrió a una amiga, a quien le pidió que entrara a la casa de Diego.

Esa fue la primera parte del plan. Posteriormente le dijo a Nina que había ido donde Diego para arreglar las cosas, pero justo iba llegando una mujer al departamento, y los vio besarse.

Pese a que ella no le creyó, optó por ir a la casa del arquitecto, donde justamente se pillaron con una sospechosa joven, quien al ser descubierta en ropa interior sólo atinó a decir: “Perdón, no había cachado que había llegado gente. Lo siento. Me visto y me voy”. En tanto, Nina miraba asombrada y exigiendo una explicación, pero la joven se fue sin dársela.

Esto detonó en que Nina llamara a Diego y lo enfrentara. Posteriormente en un intenso cara a cara, no hubo caso que ella le creyera.

¿Pero quién es la amiga de Bruno que apareció en escena? Para quienes no la recuerdan, es Emilia Daiber, la conductora de La Juguera del canal estatal… y muy pocos lo notaron.

La supuesta amante del hijo de Nina .. a esa rucia, la he visto en otro lado. Su cara me suena!! 🤔🤔🤔 #LaIraDeRaquel — KaryNoMas (@insomnioWoman) 16 de agosto de 2017

Cabe destacar que la actitud de Bruno fue repudiada por los fieles seguidores de la teleserie, quienes no soportan el papel que tienen.

¿Crees que Nina y Diego terminarán por separarse?

Bruno pendejo qlo malo…que maldad esa hacer sufrir a su madre x su capricho de ver a su madre sola 😡 #LaIraDeRaquel — 👯vivi_la_linda👸 (@vivi_la_linda) 16 de agosto de 2017

Juro que me supera el personaje del hijo de la Nina, pa qué lo pusieron? Que lo mateeeeeen #lairaderaquel — Valeska Solar (@valeskaasolar) 16 de agosto de 2017

Oye que onda el hijo de la Nina #lairaderaquel — PIA 🦋🦋🦋🦋🦋 (@piiittta) 16 de agosto de 2017