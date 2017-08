Modelo playboy revela que no puede oler ni respirar tras fallida cirugía plástica

Muchas mujeres recurren a extremas cirugías estéticas para “mejorar” su aspecto físico, pero no se preocupan del riesgo que pueden correr con médicos poco profesionales o en lugares donde no cuentan con todos los medios necesarios para brindarles los mejores resultados.

Eso fue lo que le ocurrió a la modelo Playboy inglesa, Chloe Khan, quien se sometió a una cirugía de nariz en Ucrania, pero lejos de salir bien, la joven conocida por sus constantes operaciones, perdió el olfato y no puede respirar por la nariz.

Según la ex participante de realities, buscaba reducir el tamaño de su nariz y consiguió al cirujano a través de una cuenta de Instagram. A principios de este año se había realizado una primera intervención en Reino Unido que le quedó tal como esperaba, pero creyó que el segundo especialista podría mejorarla aún más.

“Miré muchas opciones diferentes, pero él parecía ser el mejor del mundo… Así que terminé yendo a Ucrania para hacerme una nueva cirugía allí. Pensé que este tipo haría exactamente lo que yo quería”, explicó la modelo.

Asimismo, reveló que tiene que ponerse cinta médica en la nariz 20 horas al día para cubrirla y prevenir la hinchazón. Mientras, espera poder realizarse una operación correctiva, pero eso podría ocurrir recién en enero, ya que su nariz es demasiado frágil por ahora.

“No lo descarto, pero no me apetece nada en este momento. Me siento un poco avergonzado al hablar de ello, porque es tan estúpido”, dijo abrumada. Y agregó que despierta con hemorragias nasales todavía, además lo que más la deprime es no volver a sentir ningún olor en su vida.

Todas las operaciones estéticas de nariz tienen riesgos y efectos secundarios que los pacientes deben conocer. Según el sitio Rinoplastía, algunas de estas consecuencias pueden ser: pequeños puntos rojos sobre la piel, inflamación o hinchazón, cicatrices indeseables, riesgos respiratorios, pero si la operación es satisfactoria, sólo el 1% de los pacientes desarrollan algún inconveniente de este tipo después de la rinoplastia.

En cuando a los riesgos estéticos, podría ocurrir: asimetría nasal, punzamientos en la punta de la nariz, irregularidades en el contorno de la piel y exposición excesiva de los orificios nasales. Asimismo, puede existir la necesidad de volver al quirófano. Tales casos no son predecibles y ocurren incluso en pacientes de los mejores cirujanos.

Otros efectos secundarios son: Cambios en la sensibilidad cutánea, dolor persistente, sangrado recurrente, pérdida del sentido del olfato.