Este lunes en un nuevo capítulo de Perdona Nuestros Pecados se vivió un polémico momento protagonizado por el personaje de Mariana Di Girólamo, María Elsa.

Luego que se desatara el caos en la familia Moller, debido a que ‘Mechita’ le contó a su hermano Carlos de la infidelidad de Augusta y Horacio, ésta terminó en el hospital dando a luz.

En tanto, María Elsa se enfrascó en una dura discusión con su esposo, a quien le recriminó el haberle sido infiel, pese a que ella le había preguntado en reiteradas ocasiones. Fue precisamente durante esta conversación que la madre de dos niños lanzó varias frases que no cayeron para nada bien en los televidentes.

Y es que la amante del padre Reynaldo le dijo que podría haber sido ‘más honesto’ y no esperar a que explotara todo para que ella se enterara. “No entiendo, cómo fuiste capaz de hacer algo así (…) Francamente yo creo que esto no es un ejemplo para tus hijos. Deberías haberlo pensado dos veces antes, Horacio. No sé cuáles son tus valores“, indicó.

Fueron precisamente esos comentarios los que convirtieron al nombre del personaje en trending topic en Twittter, donde cuestionaron la ‘patudez’ de María Elsa al cuestionar a su esposo.

#TiempoDeSoledad por favor maten a la Maria elsa. Wna mas cara de raja no puede haber. Quien se cree para hablar del amor prohibido ?! — Araceli Gutiérrez (@AraceliAndrea_G) 15 de agosto de 2017

#TiempoDeSoledad la Maria Elsa le pide respeto y moral a todos. Ella es la mas pecadora de toda.. Me aburre ya su descaro — Sandra Santana O. (@SandraSantanaO1) 15 de agosto de 2017