Mega es sin duda la casa televisiva que más ha logrado cautivar a la audiencia con sus exitosas producciones. Hoy lo hace en todos los horarios, primero con Verdades Ocultas, luego con Tranquilo Papá y finalmente en las noches con la producción que le genera las mejores cifras en el rating, Perdona Nuestros Pecados.

Y como se estrenó hace algunas semanas Verdades Ocultas, el área dramática de Mega ya está armando el elenco que dará vida a la teleserie que reemplazará a Tranquilo Papá. Para iniciar este proyecto, el canal del grupo Bethia se decidió por fichar a Daniel Muñoz para que protagonice la nueva producción.

En entrevista con el diario La Tercera, el actor confesó que se vio sorprendido luego de que María Eugenia Rencoret, la directora general del área dramática de Mega, lo llamara para invitarlo a ser parte de su nuevo proyecto. Además, reveló que un principio rechazó llegar a una nueva casa televisiva, sin embargo un importante detalle lo hizo cambiar de opinión.

Y es que el guionista de la nueva teleserie será Rodrigo Cuevas, el mismo que trabajó con Daniel en las siete temporadas de Los 80: “En Mega me ofrecieron hacer una teleserie, y me interesó porque así trabajaría de nuevo con Rodrigo Cuevas. Si bien yo no soy muy amante de las teleseries, tenía muchas ganas de trabajar con Rodrigo porque me da confianza como guionista”, comentó a La Tercera.

Tras terminar contrato con TVN, luego de protagonizar Un diablo con ángel, el actor dejó atrás los prejuicios del trabajo en formato teleserie: “Debo reconocer que cambié un poco por la serie-teleserie que hicimos en TVN. Ahí tuve un reencuentro con el género y lo pasé bastante bien. Es muy agotador y sacrificado, pero el resultado me gustó muchísimo. Ahora tengo toda la buena vibra de entrar de lleno a la teleserie”.

En el canal estatal además fue parte de Zamudio, perdidos en la noche, Por fin solos y en la más reciente, 62, historia de un mundial, donde interpretó a Fernando Riera: “Los trabajos que realicé allá me dejaron muy satisfecho, porque fueron enriquecedores como actor. Tenía ganas de trabajar en TVN por la complicación que vivía el canal. Tenía ganas de jugármela, hacer un trabajo intenso, dedicado. Ponerme la camiseta, y siento que lo cumplí”.

Daniel Muñoz además aseguró que si fichó por Mega, no lo hizo porque sea el canal con el mejor rating o por un acuerdo ecónomico importante, sino que simplemente por volver a trabajar junto a Rodrigo Cuevas. Esto porque para él, el rating no es lo relevante, “para mí lo importante son las redes sociales”.