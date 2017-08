Este jueves, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de Irreversible, el programa de Carlos Pinto que cuenta dramáticos crímenes que han ocurrido en el país, tal como lo hacía el extinto programa Mea Culpa.

En este episodio se contó la historia de Javiera, una abogada que se encuentra muy preocupada por el nuevo pololo de su hija Adela, un sujeto que no trabaja, no estudia y que es una muy mala influencia para ella. Este romance la madre no lo tolera, ya que sospecha que no terminará nada de bien.

Finalmente, la abogada tenía razón de sus sospechas, ya que su hija junto a su novio se convirtieron en delincuentes, robando diversos artículos de la misma casa de la protagonista. Al enterarse de esto y de encararlos, Javiera termina muerta tras ser asfixiada por su yerno y su propia hija.

Todo este episodio es visto por Jacinta, la nana de la familia, quien es interpretada por Lorena Prada. Este personaje se vuelve vital en la historia, ya que es quien revela la verdad del homicidio, dejando presa a Adela y a su pololo.

Pese a lo crudo de la historia, en redes sociales comenzaron a percatarse que el rostro de la empleada era conocido. Y no estaban equivocados, ya que Lorena es la misma actriz que fue parte varios años del elenco de la antigua serie juvenil, BKN. Pero lo que más llamó la atención era que en las nueve temporadas que estuvo en la producción de Mega también interpretó a una empleada doméstica.

Fue en marzo de 2004 que Lorena Prada debutó interpretando a Angelina, la madre de Claudia (Vanessa Aguilera) y nana de Sebastián (Javier Castillo) e Ignacio (Francisco Moore), personaje que fue parte de BKN por casi 6 años.

Para los televidentes de Irreversible fue casi paradójico que el regreso a la pantalla de Lorena, haya sido justamente siendo una asesora del hogar.



Te dejamos algunas de las reacciones de la aparición de Lorena Prada en el último capítulo del programa conducido por Carlos Pinto.

#IrreversibleInjusticia Yo la única injusticia que veo es que tengan a la misma actriz haciendo de nana desde la época “BKN” — Jorge Antonio (@Heaaartless) 11 de agosto de 2017

La Angelina de BKN evolucionó y ahora es Jacinta #IrreversibleInjusticia — Chalin 🔶 (@g_medinaf) 11 de agosto de 2017

#irreversibleinjusticia por eso la nana de bkn no estuvo en el funeral de su hija, trabaja en otra casa, angelinaaaa😱 me enseñaste inglés — María Jesús 🌺 (@majesusgonzalez) 11 de agosto de 2017

La Angelina de BKN, otra vez de “nana” en #IrreversibleInjusticia — 🐼 Payo 🍟 (@nuevenovenos) 11 de agosto de 2017

Volvió la Angelina a la TV y sigue trabajando de nana #IrreversibleInjusticia — Alejandra Solís SM🍂 (@Alejandrassnm) 11 de agosto de 2017