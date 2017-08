En el capítulo de este lunes de Perdona Nuestros Pecados, fue la familia Möller la gran protagonista. Esto luego de que ‘Mechita’ (Soledad Cruz) se enterara del romance de Horacio (Gabriel Cañas) con Augusta (Fernanda Ramírez).

Episodios anteriores habían mostrado cómo Mercedes pillaba a su hermano besándose con su amiga y esposa de Carlos (José Antonio Raffo). Tras verlos, la profesora encaró a Augusta y le exigió que le dijera la verdad a su marido, ya que si no lo hacía, sería ella la que contaría todo.

Sin embargo, su padre Ernesto (César Caillet) y Horacio lograron convencerla de que no contara nada por el bien de la familia: “Yo entiendo que usted quiera hacer lo correcto o lo que usted cree que es correcto. Pero no es así, hay ocasiones en la vida que lo mejor es no hacer nada”, fueron parte de los comentarios del alcalde de Villa Ruiseñor para su hija.

Horacio en cambio, fue mucho más drástico con su hermana, ya que le advirtió lo que ocurriría si decía la verdad respecto a lo que pasó con Augusta: “Yo no quiero perder a mi familia, ni tampoco te quiero hacer responsable a ti de romper nuestra familia. ‘Mechita’, yo sé que esto puede ser difícil de entender, pero con la María Elsa estoy feliz. Yo me muero sin mis hijos”.



Pese a que les aseguró que no contaría nada, Mercedes no pudo contenerse, ya que luego de ver a su hermano Carlos no dudó en contarle lo que estaba pasando, pero resguardando un detalle importante: “Yo no puedo verte a la cara y mentirte, yo no puedo permitir que te hagan esto. Odio ser la que te diga esto, pero la Augusta te está engañando, yo la vi ayer besándose con su amante”.

La frase descolocó a Carlos y también a los seguidores de la teleserie de Perdona Nuestros Pecados, quienes no dudaron en celebrar la actitud de ‘Mechita’ en redes. Pero a la vez, todos manifestaron que faltó un detalle importante, ya que la profesora sólo mencionó la infidelidad, pero no dijo el nombre de Horacio, por lo que habrá que esperar hasta el capítulo de este martes para saber qué ocurrirá con esta polémica.

Te dejamos algunos de los tuits que se escribieron en redes, finalizado el nuevo episodio de la teleserie nocturna de Mega.

Insisto!! la Mechita es lo mas grande del pueblo!!!!!! #laencrucijadadelosmoller — kmi106 (@K_mila106) 8 de agosto de 2017

Mechita siempre confié en ti, sabía que contarías todo, Eres mi personaje favorito ¡ÍDOLA JOVEN PARECES COLEGIALA!#LaEncrucijadaDeLosMoller — Michael Johane ⚡ (@michaeljohane) 8 de agosto de 2017

#LaEncrucijadaDeLosMoller Mechita la unica de verdad ❤️ votaría por ella como presidenta…abajo las Augustas. — Maria Santibañez (@MarriaS194) 8 de agosto de 2017

Lección del día: Nunca contarle secretos a la Mechita #LaEncrucijadaDeLosMoller — Matias Merino (@matimerino) 8 de agosto de 2017

#LaEncrucijadaDeLosMoller le dicen sapa, hocicona jaja están bien? Es su hermano al que engañan, osea lo mínimo que merece la Mechita son 👏 — Ivón Montenegro (@Rosarybed) 8 de agosto de 2017

#LaEncrucijadaDeLosMoller la Mechita fue lo más protagónico hoy día.. dejó la cagaa — Victoria Contreras B (@VittooContreras) 8 de agosto de 2017