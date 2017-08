La noche de este domingo TVN emitió un nuevo capítulo de La Vega, programa conducido por Leo Caprile, donde el protagonista fue Norman Ullcen.

El joven de 28 años no trabaja ni estudia, y con suerte sale de su pieza, donde permanece gran parte del día “echado”.

Lee también: La imagen que compartió Marcelo Díaz de sus hijos que seguidores le recomendaron borrar

Norman es arrebatado, es de trato difícil y se lleva mal con su mamá, a quien no respeta y trata hasta con garabatos. Pese a que ella le ofreció pagarle una carrera, él no quiere estudiar.

Desde que llegó a La Vega puso problemas y acató órdenes a regañadientes. No obstante, la única labor que hizo con gusto fue preparar empanadas y pizza, pues tiene un gusto por la cocina y por eso estudió Gastronomía, aunque sólo dos meses.

Ya en el momento de su evaluación, su primera jefa, Jeanette, criticó su actitud; en tanto, el segundo alabó su trabajo en la comida porque tenía talento; mientras que el último, Carne Amarga, le hizo un llamado a cambiar su actitud, pues no es humilde y, al parecer, tiene mucha rabia en su interior.

Norman no se quedó callado y le criticó a este último que no lo apoyara en la labor que le encomendó, que lo hiciera callar y que metiera a su familia. Carne amarga le respondió y le explicó porqué actuó así, las características que debe tener un jefe, y le dijo que gracias a su trabajo en unos años podrá estar disfrutando en el Caribe, mientras que él, al no querer trabajar, seguiría sólo con su bicicleta.

Los televidentes reprocharon el actuar del joven y comentaron en Twitter con el hashtag #LaVegaTVN, que se convirtió en Trending Topic.

#LaVegaTVN está harto viejito el wn para esos arrebatos de quince en plena edad del pavo.😉 — jotape!© ☁☁ (@juanpagajardo) 7 de agosto de 2017

#lavegatvn Ami juicio, nosotros somos los culpables de q nuestros hijos sean FLOJOS y mal educados NOS ESMERAMOS POR DARLE SIEMPRE LO MEJOR — victor vallejos (@VVallejos61) 7 de agosto de 2017

Ese wn además de flojo, es mal educado #LaVegaTVN — María Monserrat (@MonseGutierrezC) 7 de agosto de 2017

Ta como pa pegarle un combo en el hocico #LaVegaTVN — a un 95% se acerca (@joseluisponce12) 7 de agosto de 2017

El wn petuleante 😠 28 años sin hacer nada 😡 #lavegatvn — 🇦 🇧 🇷 🇦 🇭 🇦 🇲 (@El_Hernandez) 7 de agosto de 2017

El tipo me da la sensación de que es agresivo #LaVegaTVN — Constanza 🌺 (@conny_noemi92) 7 de agosto de 2017

Qué insoportable el tipo #LaVegaTVN — 04de Julio ⚽❤ (@Arias_Allisoon) 7 de agosto de 2017

#LaVegaTVN la culpa la tiene las madre por darle todo lo que el hijo quiere lo que quieren una madre no una Mina de oro — Naldy Hidalgo rojo (@Naldyelena) 7 de agosto de 2017

Cabe destacar que la belleza de la madre del protagonista no pasó desapercibida, y los televidentes también comentaron al respecto.

Como se llama la mamá del weon que esta ahora ? Está harto rica que queri que te diga. #lavegatvn — Alberto Muñoz (@Alberto_amc27) 7 de agosto de 2017

La mamá 👀 #LaVegaTVN Pero con respeto — Zebastiano 🍕 (@con_dos_hielos) 7 de agosto de 2017

#lavegatvn no es por nada norman pero tu mama esta bien rica… pic.twitter.com/gABMQ9QiZJ — Cristobal Rios L (@cristoock) 7 de agosto de 2017

Finalmente, Norman ganó $400.000 y Arturo, su padrino, destacó su responsabilidad, pues no llegó tarde ningún día.

Cuando Leo Caprile le preguntó qué haría con el dinero, respondió que sería mitad para él y la otra para la casa.

Al término del programa se mostró en qué está Norman: aún sin trabajo pero enviando curriculum, pero asegura que no lo han llamado. Su madre aseguró que está más humilde, menos agresivo y ayuda en la casa. No obstante, él dijo que el programa no lo cambió y que al parecer quedó peor.

Según cifras de TVN, La Vega confirmó su buen momento en la emisión de su cuarto capítulo en el prime del pasado domingo, consiguiendo un rating online promedio de 14,1 puntos, entre las 22:38 y las 00:02 horas, siendo superada sólo por Mega que tuvo 14,6 unidades. Canal 13 se quedó con 7,6 pts. y Chilevisión obtuvo 6,0.

¿Qué te pareció su participación?