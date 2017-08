Despidos y polérmicas: 5 hitos que marcaron el 1° semestre de la televisión chilena

El 2017 se ha convertido en un año donde ningún error se perdona en televisión, y donde la fidelidad de la gente ha comenzado a cambiar. Las audiencias poco a poco se han ido transformando y por ende los mercados están cada vez más inestables.

Un ejemplo claro, son las teleseries turcas que ya no tienen el mismo arrastre de antes, cediendo su lugar a las producciones nacionales que sí acaparan la atención del público.

Asimismo, la arremetida de los programas culturales ha sido una grata sorpresa, especialmente porque han comenzado a marcar ratings que antes nunca lo hubiesen soñado, volviéndose competitivos frente a otras apuestas de entretención.

Pero como no todo ha sido color de rosa, te dejamos con varios hitos que han marcado la televisión chilena en lo que va del 2017.

1. El gran error de Bienvenidos y la salida de Pablo Manríquez

En abril de este año, el matinal Bienvenidos se vio envuelto en una gran polémica luego de mostrar parte de las declaraciones de Francisco Redondo, el ginecólogo que atendió a Nabila Rifo tras el feroz ataque del que fue víctima. En las imágenes se pueden escuchar detalles gráficos e íntimos sobre el examen realizado por el profesional a la mujer.

Esto desató la indignación y el rechazo popular que terminó con una gran cantidad de quejas ante el Consejo Nacional de Televisión.

Las consecuencias de este error no se hicieron esperar. Tras tener que pedir disculpas en vivo, Canal 13 decidió desvincular al director del espacio Pablo Manríquez.

La salida de Manríquez fue informada a través de un comunicado, donde señalaron que “Canal 13 reitera su compromiso por resguardar la calidad de su programación”.

2. La controvertida salida de Mónica Pérez

A principios de julio, Mónica Pérez concedió una sincera entrevista a la revista Paula, donde comentó que partiría un año a vivir a Londres junto a su familia. Desde allí trabajaría como periodista freelance haciendo corresponsalías desde Europa para la estación.

“Era un sueño de años con Pancho (su esposo). Y, además, queremos que la Laura (su hija de 9 años) aprenda bien inglés. Si nos íbamos a Estados Unidos, Pancho quedaba sin pega, porque no hay fútbol. Y claro, -Londres- es una ciudad cara, pero para eso hemos ahorrado 3 años. Nos vamos a gastar todos nuestros ahorros y a la vuelta no vamos a tener ni uno, pero va a ser plata bien gastada. No sólo queremos vivir en Londres. Queremos otro tipo de vida”, reconoció.

El supuesto “millonario” contrato de la periodista por su trabajo desde Europa indignó a parte de los trabajadores del canal, quienes no guardaron silencio ante lo que les molestaba.

“Con estupor, hemos visto que el esfuerzo que hacemos los trabajadores a diario por sacar adelante la empresa, no tiene su correlato con las determinaciones que toma la jefatura. Y que van justamente en sentido contrario”, señalaron mediante una declaración pública, donde presentaban su rechazo “de forma tajante al desarrollo de una política de rostros que no guarda relación alguna con la realidad del canal”.

Esto generó una polémica que terminó con la renuncia de Pérez al canal, tras 22 años de trabajo.

“Siempre me jugué por un periodismo independiente, pluralista y responsable bajo gobiernos de todos los signos. Junto a los equipos con los que me tocó trabajar tuvimos mucho éxito, ganamos premios y dejamos en alto el nombre de la televisión pública”, dijo en la carta de renuncia que envío a Jaime de Aguirre y que luego publicó en redes sociales.

3. El despido de la doctora María Luisa Cordero

A través de un comunicado, Chilevisión confirmó en julio que la doctora María Luisa Cordero dejaría de ser panelista de Primer Plano. Esto, tras sus dichos contra la ex pareja de Tea Time, Valentina Henríquez, quien denunció públicamente al músico de haberla golpeado y maltratado.

Cordero señaló ayer en su programa Sentido Común de radio El Conquistador que la joven tiene rasgos sadomasoquistas y que le gusta que la maltraten.

“Ella tiene un trastorno limítrofe de la personalidad y tiene un lado sadomasoquista esa muchacha. Le gustaba el combo. No sé si te conté a ti, pero lo voy a volver a contar: Yo he hecho un policlínico de pacientes maltratadas en el siquiátrico. Y como el 60 % me reconocía que, después que le daban la pateadura, el sexo era mejor. Mórbido”, señaló.

Al respecto, su excanal fue categórico al asegurar que no comparten dicha visión. “Para Chilevisión, la problemática social de la violencia de género y las manifestaciones de odio y discriminación en general, han sido una alta preocupación a lo largo de su trayectoria“, aseguran.

“Lamentamos que la Dra. María Luisa Cordero haya expresado, en medios de comunicación, opiniones que justifican y relativizan los actos de violencia contra mujeres en base a supuestas conductas y relaciones sadomasoquistas“, sentenciaron.

“Por este motivo, nuestro canal ha decidido que, a partir de hoy, no puede seguir contando con la Dra. M. Luisa Cordero entre su elenco de panelistas”, finalizaron.

4. La ida y vuelta de Karen Paola

Y si hablamos de desvinculaciones, una de las que más llamó la atención fue la de Karen Paola del matinal Mucho Gusto. Aunque su contrato con Mega finalizó este 31 de julio, ella fue sacada del programa a principios de marzo, junto con Manu González.

“Esta decisión fue tomada en conjunto con el canal. Se cumplen ciclos, los programas se renuevan y todos queremos lo mejor para el Mucho Gusto“, señaló su director Pablo Alvarado a BioBioChile.

Pero la excantante no sólo sufrió por su despido del matinal, sino que también fue sacada de la conducción de su programa cultural Vuelta a la manzana, y todo en la misma semana en la que se filtraron una serie de fotos íntimas de ella y su marido Juan Pedro Verdier.

A casi 5 meses de vivir la peor pesadilla de su vida, Karen Paola volvió a la televisión en Muy buenos días donde contó los duros momentos que vivió junto a su esposo e hijo.

En su relato de los hechos, explicó que le pidieron dinero a cambio de no publicar las fotografías. Desde ese momento, comenzó una horrible pesadilla para ella y su esposo, quien sufrió demasiado por la situación.

Estos momentos llevaron a Karen a sentir profundas decepciones, pero también logró identificar a sus verdaderos amigos: “Gracias a todo ese hoyo negro en el que estuve (…) Me di cuenta de quienes realmente me quieren, más allá de la figura pública”, explicó Karen.

5. El fenómeno de Amanda y sus estrellas cesantes

Al igual que lo hizo La Chúcara en algún momento, Amanda demostró que el horario de almuerzo es un bloque que puede ser explotado con éxito.

Con una historia con elementos de series y cintas emblemáticas, la teleserie se transformó en un fenómeno que la ubicó entre los programas más vistos del año.

Gran parte de Chile se paralizó con el final de la producción protagonizada por Daniela Ramirez, cuya muerte de su personaje paso a la historia de la televisión.

Pero no todo fue maravilloso, pues a pesar del éxito tras finalizar la teleserie varios de sus actores quedaron sin trabajo, debido a la modalidad de contratos que tenían con la productora a cargo de la novela.

“Quedé cesante por la edad o porque no soy buena lobbista”, planteó la destacada actriz Loreto Valenzuela, durante su participación en Primer Plano, donde aseguró que no era la única.