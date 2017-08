Perdona Nuestros Pecados: Estela cumple su promesa y revela impactante verdad a Armando

El capítulo de este miércoles de Perdona Nuestros Pecados estuvo marcado por la determinante decisión que tuvo Estela (Patricia Rivadeneira) con Armando (Álvaro Rudolphy).

Y es que en episodios anteriores, la madre de los Quiroga le había confesado a su marido que ya estaba aburrida de sus abusos y que tomó la determinación de separarse de él. Sumado a esto, le informó que tenía un par de días para abandonar su casa, ya que no tenía ninguna intención de seguir viviendo con él bajo el mismo techo.

Pero este plazo llegó a su fin, y junto a su hermana Elvira (Katyna Huberman) y con Ernesto Möller (César Caillet), Estela le dio el ultimátum a su marido para que abandonara la casa.

“Me perdió, ya no quiero vivir con usted. No quiero compartir esta casa, ni nada más en esta vida. Ya ni siquiera tengo ganas de insultarlo por todo el daño que me ha hecho”, fueron las palabras de la madre de María Elsa ante un atónito Armando, que pese a defenderse, no pudo lograr cambiar de parecer a su esposa.

Esto no fue lo único, ya que Estela le aseguró a Armando que según el testamento que dejó su padre, él iba a quedar prácticamente en la calle: “Nada es mío, nos equivocamos. La dueña de todo es la Elvira”, tras decir esta frase la cara del personaje de Álvaro Rudolphy quedó totalmente descompuesta.

“Todo lo que ves, y todo lo que dices que es tuyo, está a nombre mío”, fue el comentario de Elvira que provocó aún más la indignación de Armando: “La mitad de Villa Ruiseñor, la mitad de ese pueblo de mierda lo construí yo. Estela, yo entiendo que usted me odie, que piense que soy un ser despreciable, pero soy un trabajador, me rompí el lomo 30, 40 años. Villa Ruiseñor es mi vida”, le dijo él.

Finalmente, terminando el capítulo se pudo ver el instante previo en el que Armando tomaba sus maletas para abandonar la casa. Justo en este instante es detenido por Isabel, quien no podía creer lo que estaba pasando.

En redes sociales quedaron impactados con la actitud empoderada de Estela, quien ya no tiene inconvenientes para enfrentar a su marido. Por esto, rápidamente este capítulo se convirtió en lo más comentado de Twitter, donde los tuiteros aplaudieron la decisión de la madre de María Elsa.

Te dejamos algunas de las reacciones ante lo ocurrido en el último episodio de Perdona Nuestros Pecados.

– Estela: “Armando Quiroga ¿Sabes pescar?

Entonces pesca todas tus weas y se vas a la cresta” 😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻. #QuirogaDespojado @PnpMega — Rafael Álvarez (@RafaAlvCc) 3 de agosto de 2017

#QuirogaDespojado un oscar para armando la cago vale los 28 millones mensuales jajajaja pic.twitter.com/f56ouUlDdS — oscar quilaqueo (@oscarrpop) 3 de agosto de 2017