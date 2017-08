El difícil y triste momento del marido de Karen Bejarano: "Lloro día por medio"

Juan Pedro Verdier, el joven de 33 años que desde hace tres es marido de Karen Bejarano, la reciente contratación del matinal “Muy Buenos Días“, reveló episodios desconocidos que tuvo que vivir junto a su pareja durante los últimos cinco meses, tiempo en que Bejarano se mantuvo alejada de la TV a causa de la extorsión que sufrió a raíz de una filtración de fotografías íntimas.

Verdier asegura que no ha visto el regreso a la pantalla de Karen, ya que se siente “alejado de la TV”: “Se transformó en una hoguera donde se hace lo que sea por llamar la atención“, contó a Las Últimas Noticias.

“No me gusta que ella hable del tema (la filtración de imágenes íntimas)”, aseguró el ex “Mekano”, quien luego agrega que hora él mismo se siente en la necesidad de hacerlo para “desahogarme”. “Una de las cosas que más se dijo es que lo habíamos hecho nosotros porque queríamos salir hablando en programas de TV. Yo daría mi vida porque esto no hubiese pasado“, confesó.

Luego afirma: “No lo he superado y no sé cuándo lo voy a superar (…) Lloro día por medio. Han sido meses muy difíciles. Toda la vida me he tenido que parar después de caerme y no dudo que va a volver a ocurrir de esa forma. Karen sí supo respirar hondo y salir adelante, pero lamentablemente yo aún no puedo“, asumió.

Consultado sobre si ha pedido ayuda, Verdier es sincero: “He hecho una mirada interna… Desde hacer deportes a juntarme con amigos a ver una película o a conversar. Empecé a hacer una terapia antes de que Karen empezara la suya, pero no he logrado el mismo resultado“, dijo.

“Sé que tengo todo el derecho del mundo a demandar a los canales de TV que utilizaron imágenes robadas con un blur (efecto) en pantalla completa (…) Pero no lo hago porque conozco el medio. ¿Dónde trabajaría mi seora si lo hago“, contó el también youtuber, que ya lleva más de un mes sin publicar videos en la red social. “Hubo empresas que cortaron contratos conmigo porque yo me vi involucrado en una cosa tan pública. Se acabaron montos que me daban para vivir un año“, aseguró.