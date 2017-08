Matinal de TVN aumenta su sintonía con nuevos integrantes de su panel

El matinal de TVN, Muy buenos días, presentó hoy a sus nuevos refuerzos en pantalla. El espacio que conducen María Luisa Godoy y Cristián Sánchez sumó como panelistas a la ex Mega, Karen Bejarano quien sorprendió con su cambio de look, y al ex CHV, Marcelo Arismendi. Como la nueva voz en off del programa se unió también el locutor radial Víctor Aranda.

Estos cambios, junto a la oferta de contenidos del espacio matinal, lograron una muy buena sintonía para el programa que lidera Pablo Manríquez,llegando a marcar peaks de 9 unidades durante varios minutos y aumentó su sintonía en comparación a ayer (4,0).

Entre las 08.00 y las 13.30 horas “Muy buenos días” obtuvo un rating online promedio de 5,4 puntos quedando sobre CHV que marcó 5,2 unidades. Mega promedió 7,8 y Canal 13 6,0 puntos.

Además en las redes sociales #KarenPaola se transformó en uno de los temas más comentados siendo en Twitter tendencia nacional.