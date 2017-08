Karen Bejarano criticó a las mujeres por "caso filtración": "Somos súper doble estándar"

“Tenía miedo de quedarme dormida, puse tres alarmas, pero desperté 10 minutos antes de que sonara la primera, a las cinco de la mañana“, comentó Karen Bejarano, la nueva animadora de “Muy buenos días“, el matinal de TVN que esta semana renovó a sus panelistas y animadores.

La cantante estuvo cinco meses alejada de las pantallas luego que fuese víctima de extorsión a raíz de una supuesta filtración de fotos íntimas en marzo pasado. Esto la llevó a un aislamiento mediático: desde aquella fecha que no da entrevistas extensas a medios de comunicación, premisa que rompió para conversar con Las Últimas Noticias.

“Me siento muy empoderada, mucho más segura de mí, cosa que antes no sentía y eso me hacía una persona más débil. Las inseguridades son súper malas consejeras. Últimamente estoy mucho más consciente de mis capacidades”, reconoció la ex “Mekano“.

Consultada por cómo superó el bullado impasse, Karen habló de su terapia psicológica: “Creo que todos deberíamos ir a terapia psicológica en algún minuto, uno va volviendo a la esencia de lo que somos en realidad. Ahora mi foco está en volver a mi raíz, a reconocer qué quería cuando chica, cómo era a los siete años. Mi psicóloga me dijo una vez: nunca te olvides qué quería esa chica que no tenía miedo, que era segura, que no tenía vergüenza y hacia las cosas”, confesó.

La animadora no le hizo el quite a las preguntas sobre la filtración de fotografías íntimas. “El tema puntual de las fotos dejó una cicatriz a nivel familiar. Va a estar ahí siempre. Entonces tenía dos opciones, lamentarme toda la vida o soltar un poco la mochila y encargarme. La sociedad siempre va a ser súper castigadora, pero también hay una parte que es muy solidaria”.

Bejarano también fue crítica con aquellas mujeres que le denostaron estos últimos cinco meses. “Las mujeres somos súper doble estándar, siento que no hemos sido bien educadas respecto de la generosidad de género. Mi generación es mucho más machista, veo que muchas se escandalizan con ciertas cosas. Así como también hubo muchas que me prestaron ropa, muchas dijeron ‘paren con esto’. Lo que sí, hay muy poca educación en las redes sociales, no hay empatía”, dijo.

Pero, ¿qué le da ánimo a Bejarano para seguir adelante? “No se me olvida que llegué a “Mekano” después de hacer una fila en la que había unas 6.000 personas y dije ‘voy a quedar’. Y lo logré. En ese tiempo entendí que sólo de mí dependía y ahora siento lo mismo”, reveló.