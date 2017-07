Mónica Rincón explica por qué no comentará polémica de su hermano en Tolerancia Cero

El complejo fin de semana que vivió la Democracia Cristiana (DC) se tomó los canales de televisión y los programas de análisis político.

Y es que la postulación de Ricardo Rincón como diputado en la región de O´Higgins tras ser haber sido acusado por su exesposa por violencia intrafamiliar, no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a su hermana Mónica Rincón, quien decidió abstenerse de emitir comentarios al respecto en su programa Tolerancia Cero (Chilevisión).

Frente a la contingencia política y sus consecuencias, la periodista optó por leer un comunicado aclarando su opción de guardar silencio respecto al tema.

“Decidí leer algo porque me iba a poner nerviosa (…) Cuando como yo ahora, se tiene un conflicto de interés, corresponde transparentarlo. Para los que no lo sepan, soy la hermana del diputado Ricardo Rincón. Además de transparentarlos, los conflictos de interés, creo yo, exigen abstenerse. En esta caso de opinar o preguntar”, comenzó.

“En cualquier caso, cuando uno como periodista tiene conflicto de interés, cualquier opinión a favor o en contra de uno de los involucrados tendría mucho más peso. Un peso desmedido e injusto del que tendría esa misma opinión a favor o en contra si fuera sólo periodista o sólo pariente de uno de los involucrados”, agregó la profesional.

“Quiero destacar, en todo caso, que la que se abstiene aquí soy yo. Como en cada uno de los equipos periodísticos en los que me enorgullezco de trabajar, aquí en Tolerancia Cero no hay temas vetados ni personas de las que no se pueda hablar. Eso lo saben todos mis compañeros y también el senador Walker”, expresó.

“Lo que hago hoy día no es fácil, pero es lo que honestamente me he formado la convicción de que hay que hacer cuando hay conflictos de interés. Es decir, respecto del punto del tema de violencia intrafamiliar que afecta al diputado Rincón, que como saben es mi hermano, respecto de ese punto y no del análisis político en general, me voy abstener”, finalizó.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que la periodista debe referirse a su hermano, pues luego que fuera acusado de violencia intrafamiliar el año pasado, afirmó en la edición central de CNN Chile, que como equipo condenaban cualquier acto de violencia de género.

