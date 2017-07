Los descargos de Begoña Basauri tras su despido del matinal: "Era la más débil del panel"

Sorpresiva fue la desvinculación de Begoña Basauri de “Muy buenos días” después de 7 meses en el programa. El hecho trascendió durante la presente jornada, y por la tarde la actriz optó por alejarse de los medios y no profundizar en la situación, hasta ahora.

En diálogo con Las Últimas Noticias, Basauri se refirió a la polémica decisión de Pablo Manríquez, el exdirector de “Bienvenidos“, quien este año recaló en el matinal de TVN tras su bullada salida de Canal 13 a raíz de la polémica cobertura del caso judicial de Nabila Riffo.

“Ni en sueños creí que podría animar un matinal. Me invitaron por enero y febrero al ‘Muy buenos días’ y me quedé siete meses, entonces igual me voy tranquila. Siento que no hice todo mal. Así que está bien, si era la más débil del panel“, contó.

Pero, ¿por qué la más débil del panel? Responde Basauri: “Porque nunca había hecho televisión en vivo y en directo, sólo teleseries. Entonces igual me faltaba cachar más. Por ejemplo en las teleseries tú no miras a la cámara, como que no existen, pero acá sí, todo el rato están ahí y hay que mirar cuando uno habla, eso me costaba. No me puedo comparar con el resto del panel; justo este lunes cumplí 7 meses, me faltó mucho“, reflexionó la actriz.

Luego, lanzó una teoría sobre los cambios del matinal. “Entiendo que en un canal que está pasando por una crisis económica, hayan pensado que me faltaba un poco para estar en pantalla. Pero me voy feliz igual porque fue una experiencia en la que gané mucho”, agregó.

Para Begoña, su paso por la animación le significó un cambio radical en sus aptitudes; una ganancia incalculable. “Me gustó mucho animar y lo repetiría feliz (…). No fue como en la primera crisis de los actores en el canal, cuando nos quedamos muchos sin trabajo. Esa vez sentí que no tenía nada más que hacer, que no tenía más herramientas. Ahora descubrí, probablemente, una de miles. Ahora siento que tengo la humildad para atreverme, antes no la tenía“, dijo.

Según su relato, ahora la actriz alista un viaje a España, donde será invitada por una aerolínea. “Siento que hoy soy mucho más cercana a la gente (…). Yo sigo siendo la misma. Pero hoy la gente conoce cómo soy y eso para mí es pura ganancia“, puntualizó.