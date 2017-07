La sorpresa de "Muy Buenos Días" tras la salida de Begoña Basauri: fichó a Karen Bejarano

La jornada de hoy lunes fue vertiginosa al interior de “Muy buenos días“, el matinal de TVN, que tras la llegada del director Pablo Manríquez, ex mandamás de “Bienvenidos“, no ha dejado de ejecutar cambios radicales en lo que respecta a su conducción. Ahora, a la reciente salida de Begoña Basauri, se anuncia su inminente reemplazo: la ex panelista de “Mucho Gusto” Karen Bejarano.

Las alarmas se encendieron hoy con la temprana desvinculación de Basauri, que una vez terminada la última emisión del programa ya estaba fuera del matinal del canal público.

Luego, según informó BioBioChile en horas de la tarde, se confirmó que mañana martes hará su debut en “Muy buenos días” el periodista Marcelo Arismendi, quien se integra a TVN tras dejar la conducción de “Espías del Amor” de Chilevisión.

Ahora, según Las Últimas Noticias, mañana también se sumará un otro nuevo refuerzo para el show madrugador: Karen Bejarano, la expanelista de “Muchos Gusto” que regresará a las pantallas tras un alejamiento de más de cinco meses; esto, tras la bullada extorsión de la que fue víctima tras una presunta filtración de imágenes íntimas.

Así, los recientes cambios descritos se suman a las desvinculaciones de Pablo Zúñiga y Yann Yvin, informadas apenas algunas semanas atrás. Ambos rostros encabezaron “Muy Buenos Días” durante la primera mitad del año, junto a Cristián Sánchez y María Luisa Godoy.