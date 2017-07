La brasileña Vivi Rodrigues sacó la voz este domingo tras recibir una ola de comentarios a través de redes sociales.

¿La razón? Fue nominada por el programa Maldita Moda de Chilevisión como una de las peores vestidas, tras asistir a un evento en la capital.

La bailarina usó una falda, un crop, y un calzado con una textura parecida al terciopelo.

En entrevista con el espacio, declaró que “estoy saliendo de una cirugía entonces estoy muy contenta con esta nueva figura y elegí la falda lápiz para acentuar un poco la cintura y la cadera”.

Pese a ser calificada con mala nota por el espacio de moda, la brasileña no se complica ni se siente mal. Así lo expresó en Instagram, donde respondió.

Junto a una imagen donde posa junto a su look de ese día, Rodrígues escribió: “Amanecí con una lluvia de comentarios hermosos defendiéndome por las críticas que me hicieron ayer en @malditamodachv. La verdad es que no vi el programa y en general las críticas constructivas las tomo muy bien, pero quise hacer ese post para decir que sinceramente no me afectan para nada ¡No sé preocupen por eso!”.

Junto con ello, manifestó que “soy una persona que tengo otras preocupaciones y ocupaciones. Mi propósito de vida no está en lo absoluto en comprar carteras que cuestan $1.000.000, en vestirme para agradar a los demás, tampoco en ser fashionista, referente de moda. Soy lo que soy de acuerdo a mi realidad, a mi estilo de vida, a mi búsqueda de la conexión con lo espiritual y desapego a lo material“.

Y finalizó expresando que “soy vanidosa, me gusta mirarme al espejo y quererme, me preocupo de mi autoestima y los piropos siempre vienen bien pero no vivo por ellos. Mi felicidad está en otro lugar”.

Su publicación fue apoyada por sus seguidores, incluso por rostros como la actriz Mariana Derderián, quien le comentó “por eso te queremos”; y por la española Wilma González, quien fue más allá.

“Yo te encuentro tan guapa, elegante y bien vestida que de moda no sé qué entenderán ellos… Y el estilo no va de la mano con el dinero que se gastan… Además, sorry pero la mayoría de ese panel ni siquiera se viste correctamente, pero bueno. Más allá de la moda, el programa se desvirtúa por cómo hacen referencia casi personal a los comentarios… Un besote hermosa”, escribió la pareja de Gonzalo Egas.

Cabe destacar que en los mismos comentarios, Vivi explicó que su post no iba dirigido en contra de Maldita Moda, ni tampoco buscaba “defender mi outfit, es para expresar cómo veo la vida, qué valoro qué no, no va dirigido a nadie”.