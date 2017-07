Claudia Conserva participa en osada sesión fotográfica: "No soy vergonzosa de mi cuerpo"

La conductora del programa Milf (UCV), Claudia Conserva, decidió posar casi desnuda frente a cámaras fotográficas de su canal. Eso sí, lo hizo acompañada de sus compañeras de trabajo, Maly Jorquiera y Yazmín Vásquez.

La animadora, anteriormente, había hecho noticia luego que la enciclopedia libre Wikipedia, la describiera como una “exactriz porno”.

Con todo, y a pesar de que el hecho le causó gracia, Conserva aseveró a Glamorama que le pareció “anecdótico, divertido. No sabía que alguien lo editó. Seguro que (fue) algún seguidor de Milf”.

Las tres mujeres posaron semidesnudas para el vespertino, que va por las pantallas a las 19:30 horas, causando revuelo en las redes sociales.

La sesión tuvo lugar en el mismo departamento de Conserva, donde pasaron una “relajada tarde”. Los tres rostros del canal aparecen en las fotografías tapadas sutilmente sólo con una sábana blanca.

La imagen fue compartida en la red social Instagram, donde ha obtenido cerca de 6 mil ‘me gusta’. “Mis lindas, bellas, generosas y profesionales @milfucv, pucha que las quiero y qué bien lo pasamos juntas”, escribió junto a la publicación.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la animadora aseguró que “no soy vergonzosa de mi cuerpo, lo que no quiere decir que lo ande mostrando siempre”.

“En Europa he estado en playas nudistas. Curiosamente me da menos pudor estar denuda con gente que no conozco”, continuó. Asimismo, la actriz afirmó que no tiene miedo de desnudarse ante las cámaras fotográficas. “Ya no me genera vergüenza hacer fotos sin ropa”, dijo.

Por otro lado, la exanimadora de ¿Volverías con tu ex? manifestó que “más que rica, siempre me he sentido tierna y amorosa. No ando por la vida con una actitud sexy“.

Hoy tenemos #toyboymilf se los recomiendo, entretenido, divertido, inolvidable! @milfucv @malyjorquiera @yazvazquezp @soyroque A post shared by Claudia Conserva (@clonserva) on Jul 24, 2017 at 2:57pm PDT

De todas formas, no es primera vez que la conductora participa en sesiones fotográficas ‘atrevidas’, pues la han capturado semidesnuda para varias revistas y suplementos femeninos.

Aunque esta vez exhibió todo el proceso en un video que publicó en Instagram, el que ya suma más de 14 mil reproducciones. “Lunes 31 de julio. Se viene foooorte”, escribió.