La colombiana: el desconocido músico chileno que interpreta la canción de Celeste y Manuel

Este Sábado en STGO Ft. @aticoy / 19Pm / $2.000 preventa / Reservas a: +56986284207 🔥⚡ 💸💰🔫💎 / Donde? Metro Irarrazabal

A post shared by proyectosolo (@proyectosolo) on Jun 8, 2017 at 8:57am PDT