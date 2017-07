Actriz detrás de ‘Elcira’ reveló por qué no estuvo en el final de Amanda

Este martes se transmitió el capítulo final de Amanda, que estuvo marcado por la trágica muerte de su protagonista luego de que fuera apuñalada por Mateo (Ignacio Garmendia).

Tras el término de la teleserie, los televidentes criticaron en redes que algunas historias quedaron sin resolver, argumentando que varios personajes como Melisa, Gloria o Elcira fueron dejados de lado.

Por este motivo, varios tuiteros consultaron en redes qué había pasado con uno de los roles más molestos -aunque chistoso- del fundo de los Santa Cruz: la ama de llaves Elcira.

Igual con el final de #Amanda quedé como preocupado por la Elcira! Dónde habrá quedado esa? — Christian Meneses (@Christian_Mns) 26 de julio de 2017

#LaHermandadCHV VANESSA CONTÁCTATE CON AMANDA Y QUE NOS DIGA QUÉ FUE DE LA ELCIRA pic.twitter.com/Ccm6h4hhFZ — Tifón (@flavio1059) 26 de julio de 2017

Con todo el caos del final de Amanda Salta la.gran pregunta Y La Elcira???? — Edward Mundaca (@HuasoLimarino) 25 de julio de 2017

Justamente, Josefina Velasco, quien interpretó a la empleada incondicional de Catalina en la telenovela de Mega, reveló que el verdadero motivo de su ausencia en los capítulos finales de Amanda fue que tuvo retirarse de las grabaciones antes de que terminaran.

“Tenía un viaje planificado hace 5 meses atrás, entonces avisé que me iba en tal fecha, con los pasajes comprados y todo, pero la teleserie se alargó como dos semanas más después del fin de mi contrato y yo no me podía quedar más”, comentó la actriz a Publimetro.

Josefina además aseguró que el director de la producción, Matías Stagnaro, se molestó bastante al no poder contar con el personaje en los capítulos claves de la teleserie: “En esas semanas se resolvió todo, mataron a la Amanda, se muere Mateo, se sabe la verdad, encuentran a la guagua, la ciega mira, el cojo camina, todo. Justo cuando me voy pasó todo y era súper raro, porque no estuve en el matrimonio ni nada”.

Ahora que terminó Amanda, la actriz contó que quedó con gusto a poco con su personaje, ya que incluso le hubiese gustado revelarse contra Catalina (Loreto Valenzuela): “Era un personaje arroz graneado, de esos que se presentan y no se desarrollan. Me hubiese gustado que tuviese más historia, más cuento y fue un poco frustrante, porque no pasó nada con la Elcira, pese a que era entretenido el personaje y se le podía sacar más”.

Tras terminar su contrato con Mega, Josefina Velasco está sin casa televisiva y sin proyectos, por lo que está a la espera de que la llamen para alguna teleserie.