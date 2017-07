No convenció: la reiterada crítica de televidentes a capítulo estreno de Verdades Ocultas

Este lunes fue el estreno de Verdades Ocultas, la nueva teleserie de Mega, que reemplazará a Amanda en el horario de las 15:00 horas.

La apuesta del área dramática del canal del grupo Bethia cuenta la historia de Laura Flores (Marcela Medel), quien vendió a su hija Rosita de 4 años para poder salvar a su otra hija Rocío. Justamente con la escena en que la madre recibe el dinero y en la que la pequeña Rosa es llevada hasta la casa de los Mackenna para iniciar su nueva vida, comienza la teleserie.

El primer episodio de Verdades Ocultas mostró el desarrollo de la historia 20 años después de este dramático hecho, con Rosita transformada en Agustina Mackenna (Carmen Zabala) y a su hermana, Rocío Verdugo (Camila Hirane), como la presidenta de la junta de vecinos de su barrio.

La trama se centra en el conflicto que genera la llegada del restaurante Lulú en el sector donde vive Laura, quien se da cuenta que uno de los dueños de este local es Rodolfo Mackenna (Osvaldo Silva), el mismo hombre al que le vendió a su hija.

En busca de explicaciones por la llegada de este nuevo restaurante, la desesperada madre encaró al patriarca de los Mackenna: “Tanto tiempo, ¿no se acuerda de mí? Por favor dígame, ¿cómo está mi hija? Es imposible olvidarla, no hay día que no me arrepienta de lo que hice”.

“Un poco tarde para lamentarse. Ella está muy bien y viviendo feliz. Ya no hay ninguna Rosita, mi hija se llama Agustina Mackenna y sus tres primeros años los tiene completamente olvidados. Usted no existe para ella”, fue la lapidaria respuesta de Rodolfo.

Finalmente, el capítulo terminó con el primer encuentro entre las hermanas, luego de que Agustina encarara a Rocío por interrumpir la inauguración del nuevo restaurante del barrio.

Luego del estreno de la nueva apuesta de Mega, rápidamente en redes sociales comenzaron a escribirse críticas. Primero, por la ambientación de la teleserie que a juicio de los televidentes evidenciaba una falta de preocupación de parte de la producción. Por ejemplo, notaron que el barrio de Laura y Rocío no era real, ya que se notaba que eran maquetas especiales para la teleserie.

Por otro lado, la crítica que se repitió bastante fue respecto a la repetida trama de Verdades Ocultas, esto porque nuevamente está centrada en el conflicto entre ricos y pobres, principalmente por la irrupción de estos personajes adinerados en los barrios más populares.

Estos comentarios se complementaron con la idea de que la teleserie Amanda ha sido un éxito en el horario de la tarde, por lo que varios tuiteros dudaron que Verdades Ocultas pueda superarla.

Te dejamos algunos de los comentarios que se compartieron en Twitter luego del estreno de Verdades Ocultas en Mega.

#VerdadesOcultas y ahi quedó? mala.historia ultra repetida pésimos diálogos malas actuaciones escenografía de cartón piedra.1 semana te doy — Claudio Valdés C. (@claudiovaldesc) 24 de julio de 2017

#VerdadesOcultas no entiendo por qué hacen que los pobres hablen como flaites, si no es lo mismo. Demasiado bajo el nivel, qué pena! — carola (@ca_bdb) 24 de julio de 2017

No me gustó #VerdadesOcultas. Después de ver el 1er capítulo… Entiendo porque las turcas están pegando tan fuerte. — V. (@VVBozkurtkiz) 24 de julio de 2017

Puse el 13 y falta harto en las novelas chilenas, luz, foto, escenografías #VerdadesOcultas — MissCotito (@Lacoteacevedo) 24 de julio de 2017

Era bueno el tema, pero siento que bajaron el nivel de #Amanda a #VerdadesOcultas… Y el presupuesto! La vecindá parece de cartón piedra — Saraí Román Olivares (@saraai_06) 24 de julio de 2017

#VerdadesOcultas los personajes poco creíbles, la trama no da para más de 15 capítulos. Se viene el programa con más relleno de la historia — Winky Riddle (@SofiaTroncoso90) 24 de julio de 2017

Súper real el barrio, se parece a la vecindad del Chavo #VerdadesOcultas — ComentandoTele (@ComentandoTele_) 24 de julio de 2017

#VerdadesOcultas El muro de morande le presto la escenografía a Verdades ocultas — Maick (@maick_dio) 24 de julio de 2017