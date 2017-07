La explicación de TVN: ¿Por qué no emitió en vivo el homenaje a Violeta Parra?

El pasado 19 de julio, en Argentina, se celebró un homenaje a Violeta Parra con el objetivo de conmemorar sus prontos 100 años.

El evento, que contó con la participación de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, se realizó en el renombrado Teatro Colón y fue transmitido por la señal estatal argentina y por diversas radioemisoras locales.

Para homenajear al ícono del folclor chileno se reunieron artistas como Beto Cuevas, Camila Moreno, Gepe, Kevin Johansen, Loli Molina, Roberto Márquez, Los Tekis, Beto Cuevas, Patricio Manns y Horacio Romo.

Ellos fueron quienes estuvieron a cargo de, junto a una orquesta sinfónica, interpretar canciones como Run run se fue pa’l norte, Gracias a la vida y Maldigo del alto cielo.

Lo cierto es que eran miles los chilenos que esperaban ver esta transmisión en vivo. De hecho, había trascendido que un equipo del canal estatal TVN fue enviado hasta suelo trasandino para preparar un eventual programa en directo.

No obstante, eso no se concretó. El productor ejecutivo del canal, José Edwards, explicó a BioBioChile que “el canal se trasladó hasta Argentina con un equipo de 24 Horas para cubrir el evento, no para realizar la transmisión”.

Respecto de las críticas, Edwards sostuvo que “es totalmente comprensible que la gente desee ver un homenaje tan bonito como este que conmemora a una artista tan importante para el país como Violeta (Parra)”.

El productor se excusó aclarando que, por motivos técnicos, no existía la completa certeza de que llegarían a las pantallas chilenas con la señal en directo.

La nueva propuesta

José Edwards especificó que grabaron todo el contenido visto durante el evento y que, ahora, trabajan en la edición de las imágenes.

“Se optó por un formato diferente, en el que podamos ofrecer un propuesta propia”, dijo. “Ahora estamos trabajando con las imágenes y transmisión de ellos (…) estamos revisando completamente el contenido que tenemos y nosotros añadiremos nuestra visión al espacio también. La idea es sorprender y creo que seremos capaces de eso”, continuó.

El productor añadió que la conducción de este nuevo espacio estará a cargo de la periodista Consuelo Saavedra. Ella “será la presentadora de lo que estamos preparando”, puntualizó.

De todas formas, desde TVN no informaron la fecha de emisión de este nuevo programa.