La despiadada crítica de Pamela Jiles a los actores de teleseries: “son seres deleznables”

La teleserie de Mega Perdona Nuestros Pecados goza de un éxito sostenido en sintonía y también en redes sociales, sobre todo en sus últimas emisiones, donde los capítulos han dejado con los ‘pelos de punta’ a los televidentes.

Uno de los momentos más memorables que vimos hace poco, fue el matrimonio de María Elsa y Horacio, personajes interpretados por Mariana Digirólamo y Gabriel Cañas, respectivamente. Y la fogosa escena entre el Padre Reynaldo (Mario Horton) y la recién casada, luego que éste la fuera a buscar al hotel donde se hospedaba en Chillán.

Y es que el encuentro fue tan polémico que varios programas se colgaron del revuelo que causó, incluyendo el estelar de farándula Primer Plano, quien preparó una nota exclusiva dedicada al actor del momento, haciendo un repaso por su carrera actoral y entrevistando a algunos rostros sobre el desempeño del intérprete.

En este contexto, claramente la periodista del espacio fue en búsqueda de sus compañeros de elenco, sin embargo, para su sorpresa, prácticamente ninguno quiso hablar con las cámaras del programa, saliendo raudos en sus respectivos automóviles. Otros, en tanto, se limitaron a señalar que no estaban interesados en hablar con el espacio, como Loreto Aravena. La novia de Horton, Francisca Walker, tampoco se refirió a su relación.

Una vez de regreso en el estudio, la primera en realizar un comentario respecto a esta situación, fue la propia Francisca García-Huidobro, quien preguntó irónicamente. “¿Qué le pasa a las actrices que no hablan de ni una hue*?.’No, yo de esto no voy a hablar’, dicen, pero vamos promocionando mayonesas, farmacias, qué sé yo. ¿Será porque en nuestra época (le consulta a Soledad Pérez que estaba en el panel) no existían las redes sociales ni los programas de farándula y todo pasaba más piola?“, indicó.

Pero sin duda la crítica más dura vino de la mano de la periodista Pamela Jiles, quien partió diciendo que los actores eran unos seres “deleznables”. “Los actores son unos seres, en general, deleznables, los actores de teleseries puntualmente. Esto porque están vendidos por completo al sistema, al mercado, y las juegan de ‘progre’, y tienen esta cosa con el mundo popular, representado por los programas de farándula, como un desprecio, porque no se paran ni un segundo a bajar la ventanita y las pegan no sé de qué cosa“, agregó.

Y eso no fue todo, pues también agregó que si bien antiguamente los actores representaban el ‘sentir popular’, hoy en día es todo lo contrario. “Ahora no pueden estar más alejados del sentir popular, están pegados al sentir de la elite, los actores de teleseries, insisto, y desde ese lugar uno tiene que rendirles pleitesía“.

Por último, Francisca agregó una dura reflexión: “Me parece raro que no tengas tiempo para contestarle a la prensa de farándula pero sí tengas tiempo para ser rostro de miles de marcas, y ahí no te importe que te pregunten quién te maquilló, quien te vistió o de quién son tus zapatos. Me ha pasado en Maldita Moda que cuando elijo como peor vestida a una actriz, se ofenden muchísimo más que que si le hubiésemos dicho promiscua”, a lo que Jiles agregó: “Claro, porque uno diría que si se les pagan de intelectual no les debería importarles algo así”.

En redes sociales, fueron muchos los televidentes que expresaron su sentir respecto a los comentarios de Fran y Pamela Jiles, y si bien muchos coincidieron con sus dichos, también hubo algunos que no estuvieron de acuerdo.

