Ex Porto Seguro Cherry de Paula reapareció en ‘Mucho Gusto’ tras años alejada de la TV

Como ya se ha hecho costumbre en Mucho Gusto desde la llegada de José Miguel Viñuela, diversos miembros de Mekano han visitado el matinal para recordar el extinto programa juvenil que cumplió 20 años desde su estreno.

Pero este lunes, la producción de Mega quiso intentar algo distinto, ya que logró reunir a miembros de Mekano, con antiguos participantes del estelar juvenil de CHV, Yingo, el que también dejó de salir en pantalla hace varios años.

Lee también: Karol Lucero comparte las primeras imágenes de sus vacaciones en Irlanda

Primero, de parte del antiguo programa de CHV, estaban Carla Cáceres, Karina León y Rodrigo ‘Gallina’ Avilés, quienes han tenido apariciones esporádicas en televisión.

Por parte de Mekano, estaba Alejandro Arriagada, quien pese a estar totalmente alejado de la TV, recibe con gusto las invitaciones para rememorar su paso por Mega. Sin embargo, lo que más sorprendió de esta reunión fue la otra invitada que representaba al programa juvenil de Mega.

Esta mujer se encontraba cubierta por una capa, por lo que claramente no se podía identificar quién era. El mismo José Miguel Viñuela al momento de presentarla, se impactó con su aparición: “Lo que ustedes ven acá no es un holograma. Hace 120 años que no veía a este personaje y hoy lo tenemos de vuelta en la televisión”, comentó entre risas el animador.

Finalmente, se trataba era Cherry De Paula, la ex Porto Seguro, quien a 10 años del término de Mekano se alejó completamente de la televisión: “Estoy feliz de estar acá, ahora hablo mucho mejor español”, contó la brasileña. Su reaparición no pasó desapercibida, el mismo Viñuela lo hizo notar: “Me encanta que estés acá, tengo muy lindos recuerdos”.

La brasileña fue parte del grupo axé Porto Seguro, de hecho fue parte del elenco original junto a Fabrizio, Viví, Indio y Fran, en 2002, cuando debutaron en Mekano. Luego de su salida del programa, se casó con el futbolista Adán Vergara, con quien tiene dos hijos.

Durante estos años fuera de pantalla retomó su pasión más grande, el baile. De hecho, hoy dedica su tiempo a ser profesora de Zumba en Santiago.