Teoría evidencia que el ingrediente secreto de la Cangreburguer es carne de cangrejo

Bob Esponja, la serie de televisión de dibujos animados más vista de Nickelodeon, comenzó a emitirse en 1999. Desde ahí ha tenido bastante éxito, incluso fue condecorada por la revista Time como uno de los mejores programas.

En los años 2000 la serie alcanzó una enorme popularidad, por lo que los productores decidieron ir más allá y realizar una película sobre los personajes que se estrenó en 2005.

Con personajes como Patricio Estrella, Calamardo, Arenita (la ardilla), Bob Esponja, Gary (el caracol), Perlita (la ballena), Plankton y Don Cangrejo, que viven en la ciudad de Fondo de Bikini, han logrado cautivar a la audiencia infantil y, por qué no, a los más grandes.

Son estos dos últimos personajes los que protagonizan una batalla de aquellas en cada capítulo, puesto Don Cangrejo guarda en las dependencias de su local de comida, el Crustáceo Cascarudo, una de sus pertenencias más preciadas: el secreto de la mítica Cangreburguer.

Éste es un platillo que incluye un sándwich lleno de lechuga, pepinillos, tomate, mostaza, ketchup, pan, hamburguesa y cebollas; además del emblemático secreto, claro.

Una curiosa usuaria de Twitter, suponemos, comenzó a preguntarse cuál sería el eventual origen de este misterio y, a través de la misma red social, lanzó una teoría que suena bastante lógica.



El ingrediente secreto de la Cangreburguer sería carne de cangrejo.

Todo tiene su explicación y ésta no es la excepción. Aquí vamos:

Tal como lo explica la tuitera, cada uno de los platos tiene su ingrediente principal en el nombre. Así lo muestra la siguiente imagen que fue capturada desde la misma serie:

Por otro lado, suponemos que habrás notado que Don Cangrejo es el único en su especie en todo Fondo de Bikini, además de su madre… ¿por qué no hay más?

Y, por si aún no nos crees, el Crustáceo Cascarudo tiene, literalmente, la forma de una trampa de cangrejos.

Ahora, por si fuera poco, unos usuarios de Twitter encontraron un fragmento del episodio en que el monito animado, mientras come una Cangreburguer, asegura que “este es mi sabor”.

