Matías Assler se convertirá en profesor de educación física en nueva teleserie de TVN

Tras haber interpretado a un sacerdote y a un joven enamorado, el actor Matías Assler (28) se convertirá en un codiciado profesor de educación física en Wena Profe, la nueva vespertina que prepara TVN.

El actor que no es ajeno al deporte, dará vida a Benjamín, un docente que enamorará a estudiantes, apoderadas y hasta a sus colegas. Sin embargo, su corazón se debatirá entre una mujer mayor y una menor.

Sus romances le traerán más de un problema, especialmente con la estricta directora del colegio, interpretada por María Elena Swett, quien tendrá que poner orden en el establecimiento.

Para interpretar el personaje, Matías no tuvo que someterse a grandes cambios de look, ya que Benjamín tiene un look similar al del actor.

Wena Profe es la gran apuesta de TVN para competir en el horario vespertino. La teleserie contará la historia de un músico fracasado que se hace pasar por profesor para poder quedarse con un trabajo.

Recordemos que la nueva teleserie también contará con la participación de Carolina Arregui, Néstor Cantillana, Bárbara Ruiz Tagle, Amaya Forch, Héctor Morales y Belén Soto.