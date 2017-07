Don Francisco contó cómo superó el momento más duro que vivió en "Sábado Gigante"

Esta semana, “¡Qué dice el público!” dedicó un capítulo a los cantantes, imitadores y concursantes que pasaron por el histórico programa de televisión, desde las víctimas del Chacal de la Trompeta hasta los imitadores locales que sin experiencia llegaban al estudio a ofrecer su arte.

A muchos de ellos, en medio del programa, Don Francisco tuvo que decirles que no, e incluso llegó a echarlos literalmente del estudio. En esta escena se detuvo Martín Cárcamo, coanimador de “!Qué dice el público”, quien le preguntó al histórico conductor de “Sábado Gigante” por uno de sus episodios más difíciles: cuando el director del programa lo despidió del canal.

“Me echaron y me deprimí mucho. Me había costado un año hablar con el director y después de ochos semanas (las primeras del show) me echó, porque consideraron que no lo hacía bien“, contó el animador. “Me fui muy deprimido. Al otro día llegó el director del canal para decirme que había sido un error, que había llamado mucha gente (reclamando)”, agregó.

De ahí surge la razón de porqué el día sábado se transformó en el día de Don Francisco. “Ahí me ofreció nuevamente volver al canal, pero no para el día domingo, me dijo, porque es el mejor horario, pero sabes una cosa, te vamos a dar el sábado”, contó el animador.

El programa comenzó entonces los sábado a las 17:00 horas por Canal 13. “La televisión funcionaba de lunes a viernes, el sábado limpiaban los equipos resumió“, recordó Mario Kreutzberger. “Ahí fue creciendo el programa hasta llegar a las ocho horas”, agregó.

Consultado por lo que hizo el célebre animador una vez que se enteró de su despido (y en todos momentos en que se siente deprimido por alguna situación), este fue enfático. “Como… Cuando estoy deprimido, como. Cuando estoy feliz, también como“, dijo entre risas.