Mariana Loyola explora su lado más sensual y se lanza contra las teleseries

Mariana Loyola tomó hace tiempo la decisión de alejarse de las teleseries y enfocarse en su pasión que es el cine y las series. A partir de entonces se le perdió la pista en la pantalla chica, aunque hoy está de vuelta con Papá Mono de Canal 13.

“Me acomoda ese formato, 20 capítulos, 13 capítulos. No sólo por el tiempo, que creo para mí es importante, es porque le doy más prioridad a las películas y en general salen una o dos al año y también porque hay una mayor calidad en la realización. Hay un poquito más de profundidad, se pueden hacer cosas con más tiempo”, reconoció al sitio AR13, donde participó en una elegante sesión de fotos.

En las imágenes la actriz jugó con la sensualidad y el glamour mostrando una faceta que había mantenido oculta hasta hoy, pero también aprovechó de lanzarse contra la calidad de las teleseries de hoy en día.

“No sólo la poca profundidad de los guiones es lo que no me hace querer volver, es la realización artística, la iluminación, el vestuario, la dirección de arte, es eso. En general en las teleseries los temas han cambiado, son comedias más livianas, la realización es muy rápida, la iluminación… creo que hay poca dedicación artística”, aseguró.

Pero a pesar de su opinión, la televisión no quiere dejarla de lado, por lo que en más de una oportunidad la han llamado para que regrese. “Me han llamado para animar, varias veces. He dicho que no, digo harto que no. Porque yo quiero actuar, quiero hacer películas. Y después más adelante quizás venga lo otro, a lo mejor no”, explicó.

“Me veo en muchos años más en eso, no ahora. Podría ser un programa de viajes, que también me han ofrecido, pero no sé. Yo hoy quiero hacer películas, quiero actuar, eso es lo que me gusta hacer”, dijo.

Mariana Loyola se hizo conocida tras participar en Machos de Canal 13 y Amores de Mercado de TVN, entre muchas otras producciones.