Esta noche de lunes Mega emitió un nuevo episodio de su teleserie estrella, Perdona Nuestros Pecados, la cual sigue dando que hablar por sus intrigas y nuevos personajes.

En este capítulo fue el turno del obispo Remigio Subercasseaux, interpretado por el connotado actor nacional Héctor Noguera, quien llegó a remecer Villa Ruiseñor con su talento e importante rol.

Además, se vio la recuperación de Guillermina, quien se mantenía internada luego de tratar de suicidarse tras ser intimidada y acosada en su oficina por Armando, su “amor maldito”.

Si bien el personaje interpretado por Ximena Rivas apareció poco rato en pantalla, en el adelanto se vio una escena que dejó con la boca abierta a los seguidores de la trama.

“Esos días en los que usted llegó al pueblo por primera vez a mí no se me van a olvidar nunca. Y tampoco se me va a olvidar su gran secreto… ¿Qué diría doña Estela si supiera que usted le ha mentido toda la vida?”, le señaló la directora del Colegio de Señoritas de Villa Ruiseñor en la cápsula emitida por Mega, que se verá en la emisión de este martes 11 de julio.

Ante ello, los televidentes comenzaron a elucubrar teorías sobre el secreto que Quiroga mantendría oculto, señalando que es probable que la mujer sepa que el papá de María Elsa abusó de la hermana del Padre Reynaldo.

A continuación, te dejamos con los comentarios de los seguidores en Twitter… ¿Concuerdas con sus hipótesis?

La Guille sabe que Armando violó a la Teresita!! #LaObsesiónDeGuillermina — lex malla, lex nulla (@ppr_ppl) 11 de julio de 2017

#LaObsesiónDeGuillermina me tinca que la Guillermina sabe que el Quiroga violó a la hermana del curita! — LISETTE VARELA (@LiSETTE_VARELA) 11 de julio de 2017

#laobsesióndeguillermina Armando es violador y guillermina lo sabe (?) — Mo~Mo ⛄ (@Endleessly) 11 de julio de 2017