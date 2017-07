La nueva vida de la ex Peso Pesado Mariela Correa: vive gran dolor por secuelas físicas

Sin duda, el programa Peso Pesado de Mega generó un gran e importante cambio en los 24 participantes que apostaron por formar parte del espacio, el que les entregó una nueva vida.

Este es el caso de Mariela Correa, quien compitió contra su hermana Karina, a quien tras una ardua batalla logró vencer en el pesaje, haciéndose acreedora del premio máximo que consistía en una operación de baipás gástrico y otra reconstructiva. Estas cirugías cambiaron completamente la vida de la mujer de 33 años.

Al respecto, Correa comentó a Página 7 que está muy agradecida de la oportunidad entregada por el programa del canal del grupo Bethia.

“El programa influyó en mi vida enormemente, en mis cambios alimenticios, en mi vida laboral. Cambió mi vida en todo sentido, realmente fue un cambio en 360 grados, estoy súper agradecida”, manifestó.

En la oportunidad, agregó que su nueva apariencia física le permitió conseguir un trabajo en su especialidad, la podología, lo que la tiene muy feliz y motivada. Pero no sólo eso, pues hoy disfruta de acciones cotidianas que antes con su obesidad mórbida le eran imposibles de hacer, como tomar el metro y caminar sin dificultad.

Pero eso no es todo, pues Mariela aseveró que este cambio físico le ha permitido quererse más y sentirse linda. “Me siento más bonita, me siento más atractiva, he tenido mis aventuras por ahí (risas)”.

Sin embargo, no todo es felicidad para Correa, pues debe lidiar con una consecuencia de su pérdida de peso que la ha marcado y le causa mucho dolor.

“Debo reconocer que ha sido complicado aceptar mi cuerpo también”, ya que hoy en él se reflejan algunas secuelas de su pasado con obesidad; sus piernas y brazos son zonas donde tiene mucha piel suelta.

Si bien se sometió a una operación reconstructiva, la ex participante de Peso Pesado contó que el programa sólo le dio la opción de realizar dos cirugías por lo que ella eligió operar su vientre y senos, que eran las zonas que más la acomplejaban.

“Teníamos que elegir dos operaciones reconstructivas. Yo elegí guatita y la reconstrucción mamaria con implantes, pero mis piernas y brazos quedaron hechos un desastre. Yo tengo la mitad de mi proceso estético terminado, la otra mitad es un tema súper importante para mí y me ha traído hartas consecuencias para poder estar con una pareja, porque cuando hay un tema más íntimo la cosa es distinta”, declaró.

Este es uno de sus mayores dolores tras dejar atrás sus kilos de más, pues le ha impedido tener una pareja estable. Ante esto Mariela relató que vivió una difícil situación luego de llegar a un encuentro más íntimo con una pareja, quien se alejó tras ver las secuelas en su cuerpo, según contó la mujer, a quien marcó este hecho. “Me he cerrado a tener una pareja estable, porque me dejó bien mal esa situación”, aseguró.

Finalmente, ante este problema señaló que “para mí es un tema súper complicado y sé que tengo que aprender a vivir con eso, porque obviamente yo no tengo las lucas como para poder operarme. Es lo que hay no más, dijo entre risas”.

Cabe señalar que la exparticipante de Peso Pesado, de 1.72 cm de estatura, llegó al programa con 158 kilos, y actualmente pesa 100, aunque asegura que aún debería bajar. Sin embargo, hoy se siente feliz con los cambios obtenidos y disfruta de la nueva posibilidad y calidad de vida que se le entregó.

Aquí te dejamos más imágenes de Mariela.