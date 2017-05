Elizabeth Minotta y María José Illanes: enemigas en "La Colombiana", amigas en la vida

Elizabeth Minotta lleva varios meses viajando a Chile para participar en las grabaciones de La Colombiana, pero el esfuerzo no ha sido tan grande debido a que se encuentra rodeada de cariño por parte de sus compañeros de la teleserie de TVN.

Especialmente bien, se lleva con su enemiga en la ficción María José Illanes, con quien formó un hermoso lazo de amistad que se han encargado de mostrar a través de Instagram.

En la producción Elizabeth y María José se enfrentan por el amor de Pedro (Felipe Braun), pero en la vida real no hay quién las separe.

En redes sociales se les ve paseando por la playa, tomando sol e incluso disfrutando de la gastronomía chilena entre escenas. “Entre escena y escena nos venimos a comer unas cositas ricas antes de seguir !!! No se pierdan #lacolombianatvn que ya empieza”, escribió Illanes, quien acaba de regresar a TVN tras un breve paso por Mega.

Entre escena y escena nos venimos a comer unas cositas ricas antes de seguir !!! No se pierdan #lacolombianatvn que ya empieza ❤️ @elizabethminotta @josesinhia A post shared by Maria Illanes🌹 (@josesinhia) on Mar 14, 2017 at 4:12pm PDT

Recordemos que Miniotta es oriunda de Medellin y cuenta con una carrera destacada en su país. “Desde el principio me sentí muy bienvenida, muy bien atendida (en Chile). La calidad humana en este canal me parece maravillosa. Me parece muy lindo cómo todos trabajan por iguales, con hermandad. Es lindo ver cómo se quieren y se cuidan entre todos. Fueron muy lindos conmigo. Me aceptaron y me recibieron como uno de ellos”, confesó en una antigua entrevista con La Tercera.

“En un principio está toda esa experiencia de estar lejos de tu familia, lejos de tus amigos, construir unos nuevos hábitos, recorrer nuevos caminos. La verdad es que nunca le he temido a lo nuevo, pero la aventura está en reconocerte e identificarte en un lugar diferente a tu zona de confort, al lugar que tú tiene ahí ya construido”, finalizó.

Un chile para una colombiana ❤️👯‍♂️@josesinhia @elizabethminotta A post shared by Maria Illanes🌹 (@josesinhia) on Apr 16, 2017 at 8:42am PDT

Queens A post shared by Maria Illanes🌹 (@josesinhia) on Apr 16, 2017 at 8:14am PDT

Está colombianita hermosa cada día está más cerca de mi corazón @elizabethminotta Que se cumplan todos esos sueños que estamos armando juntas fue un gran día grabando #lacolombianatvn ❤️ A post shared by Maria Illanes🌹 (@josesinhia) on Mar 30, 2017 at 6:40pm PDT

Amigos ❤️Amados @elizabethminotta @diegocasanueva A post shared by Maria Illanes🌹 (@josesinhia) on Mar 26, 2017 at 10:46am PDT

Ay que domingo … me rapté a este 🍭 colombiano ❤️ buen domingo mi @elizabethminotta A post shared by Maria Illanes🌹 (@josesinhia) on Mar 12, 2017 at 4:27pm PDT

Chilenas y colombianas. La mejor onda! Con @josesinhia ❤👍 A post shared by Elizabeth Minotta (@elizabethminotta) on Mar 30, 2017 at 5:47pm PDT