Protagonistas de "13 Reasons Why" desatan la locura en redes tras su paso por MTV

Este domingo se realiza la premiación “MTV Movie & TV Awards” que busca galardonar a las nuevas estrellas del cine y de las series. Es en este contexto que cientos de actores llegaron a la convocatoria del canal musical.

Entre ellos, los 12 protagonistas de la popular serie “13 Reasons Why” quienes asistieron al encuentro para anunciar el premio del “Show of the year”, el que se entrega al mejor programa de televisión.

En la oportunidad, los nominados fueron Games of thrones, Insecure, Pretty Little Liars, This is us y Stranger Things, resultando esta última ganadora de la categoría y las “palomitas” de oro.

Si bien los seguidores de Stranger Things celebraron el triunfo en redes, los seguidores de “13 razones por qué” desataron la locura desde la primera aparición de los dos protagonistas en televisión, Dylan Minnette y Katherine Langford (Clay y Hannah en la serie), festejando su participación y talento.

" El elenco de 13 reasons why subirá al escenario"#MTVAwards pic.twitter.com/W4yduB1jPL — ;leila♡ i miss him (@arianaesmiangel) 8 de mayo de 2017

MIREN LO HERMOSOS QUE SON ESTOS DOS BEBES NO RESPIRO#MTVAwards pic.twitter.com/MsPDMsfXds — lautaro (@latinregui) 8 de mayo de 2017

Sin embargo, la pareja principal no fue la única que se llevó los elogios. El resto de los protagonistas de la serie de Netflix también se robaron las miradas en redes y el cariño de sus seguidores.

Revisa aquí algunas reacciones: