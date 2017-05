La emotiva carta de Juan Pedro a Karen Bejarano en el momento más difícil de su carrera

Princesa de mis cuentos de hada, haría lo que estuviera en mi poder para evitar que te hagan daño, buscaría a cada responsable y los haría pagar… lamentablemente no puedo, llevo días buscando la forma, sin dormir, sin poder vivir, lo único que quiero es verte bien a ti y a nuestro hijo, puedes contar conmigo para lo que necesites siempre, puedes dudar, rabiar y llorar en mi hombro, pero te pido que tomes mi mano, te pongas de pie y continuemos juntos este viaje que siempre supimos nos llevaría a la costa de un lago, con las manos arrugaditas mientras vemos a nuestros nietos jugar con su papá. Te amo como en los cuentos, te amo como nunca pensé que podría amar y sueño todos los días que aprieto bien fuerte los ojos y todo desaparece… hay gente así, gente mala, pero que ellos quieran dañarnos solo nos hará más fuertes y más unidos. Eres una dama, una mujer ejemplar, trabajadora, madre, esposa y amiga, eres todo lo que ellos quieren, así que déjalos que hablen, nosotros tenemos una vida de alegrías por delante. Te amo hasta la luna y de regreso y haré todo lo que esté en mi poder para verte feliz 😘

