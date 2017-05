Indignación: Cantante fue manoseada por bailarín durante ensayo de TV como "broma"

Hace unos años habría pasado como una simple y graciosa broma, pero el aumento de la consciencia en torno al tema ha hecho que muchas personas reaccionaran ante la situación.

Hablamos de lo que ocurrió en el programa de televisión italiano Amici di Maria De Filippi, quienes tendieron una broma a la cantante Emma Marrone, quien fue manoseada por un bailarín mientras cantaba, ante su evidente incomodidad.

En la secuencia se observa que la mujer de 32 años -y ex representante de Italia en Eurovisión- estaba ensayando para su presentación en el programa junto a unos bailarines. De pronto, uno de ellos empieza a tocarla indebidamente sin su aprobación supuestamente como parte de la coreografía

En el video publicado por la cuenta de Facebook del mismo programa a modo de “chiste”, se observa que el hombre le agarra los muslos, el trasero y los pechos sin cuidado alguno a la cantante, para luego besarla el cuello de manera intensa.

Mientras la artista intentaba cantar evidentemente incómoda, le dice al hombre “No, un poco menos” y después señala a los productores que le molesta la situación: “No quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!”. De hecho, fue tanta su molestia, que incluso en un momento empujó al sujeto cuando intentó tocarla de nuevo.

Para rematar, al publicar la secuencia en redes sociales, los organizadores dijeron que era una broma. “‘Un poco menos’ ¿Has visto la broma que hicimos a nuestra Emma Marrone?”, escribieron junto al video.

Pero los usuarios no se lo tomaron con mucho humor. De hecho juntaron más de 10 mil firmas para pedir que Italia regule la violencia sexual en los medios de comunicación, mientras la versión italiana de la organización Ni una menos afirmó que el abuso no es un asunto con el que se pueda bromear o frivolizar.

El programa recibió cientos de reclamos en su página de Facebook. “Esto es acoso, el mensaje es terrible”, “Transmiten la idea de que el abuso sexual es divertido”, “muy de mal gusto”, entre otros.